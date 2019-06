Eliana Michelazzo mostra le prove/ Donna Pamela ad aprile parlava di Simone Coppi

E’ una Eliana decisamente provata quella che si è collegata ieri sera in diretta nel corso del primo dibattito di Live Non è la d’Urso. Ieri sera Pamela Perricciolo, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi e confondere le acque in maniera maldestramente camaleontica, accusando l’ex socia di essere stata sua complice per anni visto che – a sua detta – avrebbe saputo da anni dell’inesistenza di Simone Coppi. Dopo il momento talk, la Michelazzo ha proseguito a seguire la trasmissione da casa insieme all’amica Selvaggia Roma ed entrambe hanno sostenuto che le parole di donna Pamela fossero solamente menzogne. “Le colpe ci sono… certo!!! Ma tutto questo?? Sono contenta. Sono contenta. Contenta perché stasera mi ha mostrato molto e fatto sentire tanto. Ci sono le prove! Anche perché le parole le porta via il vento!”, ha commentato l’ex fidanzata di Lenticchio. Eliana poi, ha dimostrato un altro dettaglio importante: Pamela fino allo scorso aprile, parlava di Simone Coppi e della madre Ginevra, proprio come esistesse realmente. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Pamela Perricciolo ci mette la faccia ma forse… era meglio di no!

Pamela Perricciolo ci mette la faccia e dice la sua sul caso Mark Caltagirone. Preferisce però non parlare di Eliana Michelazzo, annunciando che “l’ho denunciata”. La Perricciolo tiene a sottolineare la sua colpevolezza in tutta la vicenda anche se ammette di non essere l’unica. “Sedermi qua e dire sono innocente sarebbe un’ulteriore presa per il c*lo per tutti ma anche dire che ne ho colpa solo io. – ammette – Ci siamo sedute qui in tre e in tre abbiamo portato avanti questa cosa.” Pamela Perricciolo non esclude, quindi, colei che ha detto più volte essere come una sorella. Intanto su Instagram, Eliana non prende bene le dichiarazioni della sua ex socia e la trova anzi “totalmente sconnessa” nelle sue dichiarazioni, che non avrebbero senso compiuto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Eliana Michelazzo replica alla Perricciolo su Instagram

Mentre Pamela Perricciolo prova a prendere le distanze dal Prati Gate con un’intervista a Live Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo, sua ex migliore amica, la smentisce sui social network. Nelle Ig Storie pubblicate nel corso della diretta, l’ex manager di Pamela Prati tuona contro la presa di posizione della sua ex socia, che di fronte alle incalzanti domande di Barbara D’Urso, addossa tutta la colpa di quanto accaduto a Pamela Prati. La Perriccolo conferma infatti che già da qualche mese avrebbe fiutato la non esistenza dell’affascinante imprenditore con il quale la showgirl sarebbe dovuta convolare a nozze l’8 maggio; inoltre, afferma anche di aver diverse volte palesato i suoi dubbi sulla questione, che dopo le interviste le appariva sempre meno chiara. Ma Eliana Michelazzo non ci sta e sui social replica a spada tratta alla sua ex amica: “Non sai neanche cosa dici, sei disconnessa – tuona l’ex agente della Aicos – Mark esiste da 8 anni!”. Da che parte sta la verità? (Agg. di Fabiola Iuliano)

“È uno schifo”

Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso torna a parlare del “marito” Simone Coppi e dell’affair Pamela Prati e Mark Caltagirone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a dire la sua verità, attaccando sia la Prati e che la ex amica Pamela Perricciolo. In studio però sono tutti contro di lei; nessuno crede alle sue parole e onestamente risulta davvero difficile credere ad una donna che per 10 anni è stata sposata con un uomo immaginario. In collegamento c’è anche l’avvocato Carlo Taormina che a gran voce commenta così l’intero Prati Gate: “sto provando un senso di schifo”. La Michelazzo gli da ragione: “è uno schifo”, ma allo stesso tempo si difende dicendo: “sto dicendo la verità, ho tutte le chat con le conversazioni, sono dieci anni che mi hanno preso per il culo”. Allora Taormina ricorda un incontro con la Prati a cui la Michelazzo non era presenta volutamente. “Perchè non è salita? Che ruolo dovevo avere io in questa vicenda?” chiede l’avvocato. La Michelazzo allora precisa: “non sono salita perchè la Signora Prati voleva che lei faceva dei comunicati, tutto questo lo voleva la signora Prati, non io”.

Eliana Michelazzo: “io credevo a Pamela Prati”

Eliana Michelazzo è in collegamento nella nuova diretta di Live non è la d’Urso. Prima dell’ingresso in studio di Pamela Perricciolo, lei torna a parlare della sua ex assistita. “Io credevo a Pamela Prati, ho creduto a tutto e sono venuta da te a difenderla!” e aggiunge “La mente è quella persona che viene da te oggi in studio con quella faccia che ha, Pamela Perricciolo!” Alle accuse segue una ricostruzione dell’albero genealogico dei Coppi, visto che si è appena scoperto che Don Davide Banzato sarebbe cugino di Simone, presunto marito della Michelazzo. Ma Eliana lo conosceva? “Io chattavo anche con padre Davide – ammette – l’ho visto una sola volta che ha fatto il capodanno e mi dicevano che era il cugino di Simone Coppi”. Ma le dichiarazioni della Michelazzo scatenano i sospetti dei presenti in studio, che non credono a questa sua totale estraneità dai fatti.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Eliana Michelazzo e le nuove accuse alla Perricciolo

Accusata dalla sua ex socia di essere una delle menti del cosiddetto Prati-gate, Eliana Michelazzo continua ad attaccare Donna Pamela Perricciolo, rea di averla manipolata per circa dieci anni attraverso una serie di finti profili. Per farlo, nelle ultime ore, ha condiviso nuovi filmati sulle sue Ig Story, dove evidenzia, attraverso messaggi e file audio, la sua totale estraneità ai fatti. “Si parla di assistenti sociali, di Simone (Coppi, ndr) che è a Roma ed è quasi libero, di mia suocera”, fa notare l’ex agente di Pamela Prati dopo aver diffuso alcune chat nelle quali la sua ex socia parla proprio di Simone e della sua “inesistente” famiglia. “Questi vocali – spiega la Michelazzo – sono molto carini. Vai a parlare in televisione, dove vuoi! Ma non hai altre vie d’uscita”. Nei file audio, La Perricciolo parla inoltre di Marco Caltagirone, di suo figlio Sebastian e dell’incontro che avrebbero dovuto organizzare in quei giorni: “Marco non è mai esistito. E come mai prima nel vocale (dicevi ndr) ‘Marco ha detto… gli assistenti sociali…’? Quella che sta dicendo solo menzogne da una vita sei tu – tuona la Michelazzo – io sono stata succube e ho sempre avuto fiducia di te […] è inutile che vai a fare le interviste, cosa vuoi ancora dire?”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

In arrivo la replica choc?

Eliana Michelazzo a ruota libera su Instagram contro Donna Pamela Perricciolo, con quest’ultima che questa sera sarà ospite a Live – Non è la D’Urso: «Stasera sicuramente in studio Donna Pamela, potremo capire e risponderà a tutte le mie domande. E’ la sua prima intervista televisiva in diretta. Saremo sole io e lei: le farò tutte le domande che vorreste farle voi», le parole di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, lasciando presagire una possibile replica al vetriolo. Ed a proposito della Michelazzo, la conduttrice ha sottolineato: «Abbiamo indagato ancora di più su Simone Coppi, vedrete delle cose particolari: lo abbiamo rintracciato, dovete sapere che innanzitutto possiede una foto insieme ad Al Bano. Ma non solo: avrebbe anche un cugino prete: Eliana Michelazzo aveva un cugino prete. Sapete chi è questo cugino prete? Avete presente Don Davide Banzato, quello di Nuovi Orizzonti? Sarebbe lui il cugino prete di Simone Coppi! Sia Al Bano che don Davide a loro insaputa, ovviamente». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Eliana Michelazzo contro Donna Pamela Perricciolo!

Ancora a ruota libera Eliana Michelazzo, che ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte alle ultime rivelazioni di Pamela Perricciolo ed è letteralmente una furia su Instagram. L’ex socia che più volte ha definito come una sorella non intende scaricare la colpa sull’ex di Uomini e Donne, quanto sottolineare come tutte e tre le protagoniste del Prati Gate abbiano più o meno le stesse responsabilità. La Michelazzo però non ci sta e come un fiume in piena ha deciso di sfruttare le Stories di Instagram per puntare di nuovo il dito contro Donna Pamela Perricciolo. Quest’ultima sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Live – Non è la d’Urso nella puntata di oggi, mercoledì 5 giugno 2019, ma non bisognerà attendere molto per conoscere l’opinione di Eliana. Dopo aver etichettato come “maledetta” la sua ex socia proprio nel salotto dursiano, sui social lo sfogo è ancora più duro del previsto. Tutto parte dalle ultime azioni di Donna Pamela, ovvero la decisione di portare via con sé, in occasione del trasloco dalla casa in comune con l’ex amica, anche tutti quei regali che le avrebbe fatto in nome di Simone Coppi. “Per fortuna che la legge fa le sue indagini, fatti un esame di coscienza“, scrive all’inizio del suo sfogo corredando il tutto con diversi hashtag, fra cui “malvagia” e “tutto risale a te“. Ma Eliana non si ferma e continua, questa volta mostrando alcuni oggetti legati alla sua finta storia d’amore con Simone. “Come illudere una donna“, scrive mentre sfoglia una raccolta di canzoni, fra cui spicca la hit Il centro del mondo di Ligabue. “Grazie dei pensieri finti“, aggiunge poco dopo mostrando due buste con dei fiori, con scritto “te quiero mucho” e la traduzione in inglese “i love you“. La scrittura è chiaramente femminile, mentre al di sotto troviamo un biglietto scritto tramite un noto brand di vendita di fiori online, allegato ad un mazzo che Simone le avrebbe invitato. Si tratta forse di rose, visto che il biglietto fa un paragone fra i colori dei fiori e le caratteristiche della loro relazione, fra cui “bianca: per la purezza della nostra storia“.

La responsabilità è solo di Donna Pamela Perricciolo?

“Il tempo mi darà ragione“, dice nel suo lungo sfogo Eliana Michelazzo andando ancora una volta contro Pamela Perricciolo. Un’unica menzione alla responsabilità che nel famoso Prati Gate avrebbe la diretta interessata, Pamela Prati. Per ricordare le sue ipotetiche colpe, l’ex manager riporta una clip di una frase detta da Barbara d’Urso nel suo programma serale: “L’avevo detto che mi sarei inc@@@@ta“, dice la conduttrice. Dopo aver dato la buonanotte a tutti i followers, Eliana decide di fare marcia indietro e parlare delle ultime dichiarazioni di Donna Pamela. L’intervista a cui fa riferimento è quella che l’ex socia ha rilasciato a Fanpage in questi giorni, per un totale di sei ore che sembrano aver acceso diverse luci sul giallo di Mark Caltagirone e non solo. La Michelazzo crede che la Perricciolo abbia estrapolato un suo vocale per addossarle ogni colpa della creazione di Simone Coppi, il profilo fake che secondo Dagospia sarebbe nato per nascondere il rapporto gay fra le due donne. E che invece secondo Pamela riguarda ben altro, ovvero la sua volontà di non partecipare come tronista a Uomini e Donne e calare il sipario sulla sua esperienza con il programma grazie all’arrivo provvidenziale di un fidanzato misterioso. “Facevi tutto tu Pamela“, dice sorniona Eliana. “E adesso cosa puoi andare a inventare?“, si chiede infine ricordando di come durante una vacanza sia lei che la Prati avrebbero taggato sui social i rispettivi fidanzati. Una prova che dal suo punto di vista dimostrerebbe l’innocenza di entrambe.

Eliana Michelazzo, guerra con Pamela Perricciolo: “se la vuoi, l’avrai”

L’invettiva di Eliana Michelazzo sui social assume dei toni inaspettati quando dallo scherno passa alla rabbia, per poi dare dei consigli all’ex socia Pamela Perricciolo. “Io ho anche vocali di un uomo, non so chi, che mi dice ‘senza contratto tu non entri in puntata’, ricordati questo“, sottolinea in preda allo sfogo. Si riferisce ovviamente alle ospitate nei salotti Mediaset, alla messinscena che secondo Donna Pamela sarebbe tutta da attribuire alla volontà di Eliana di apparire sul piccolo schermo. “Ho i tuoi video in cui mi dici ‘io non sono Simone’“, aggiunge inoltre. Una delle tante prove che l’ex manager pensa di avere a favore della propria innocenza e che screditerebbero invece l’ormai ex socia. Clip che agli occhi del pubblico tuttavia appaiono sospette: come mai conservare chat, video e vocali? Forse entrambe le donne hanno cercato di avere un piano B, nel caso in cui il Prati Gate scoppiasse come una bomba atomica? L’ipotesi del gioco d’azzardo poi sembra non colpire solo Pamela Prati, che in più di un’occasione è stata associata alle sale Bingo, un’ossessione collegata ai presunti problemi economici. “Ho persone che hanno foto tue, che vai nelle sale gioco a giocare sai quali soldi? Quelli che ti davo io“, dice la Michelazzo sganciando l’ennesima bomba. “Se vuoi la guerra, la guerra ci sarà“, dice ancora diversi minuti dopo aver iniziato il suo sfogo. Non si tratta di una battaglia che Eliana intende fare in prima persona, ma uno scontro diretto con tutte le persone che Donna Pamela avrebbe soggiogato e raggirato. Ed infine un’ultima raccomandazione da parte dell’ex socia: “Ti conviene rimanere a casetta, quella che sai tu“. Si tratta di una struttura che la Perricciolo avrebbe in montagna ed in cui si sarebbe trasferita alcuni giorni fa, dopo aver chiuso in via definitiva i ponti con le due protagoniste dello scandalo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA