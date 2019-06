Lettera misteriosa a Barbara D’Urso/ Nuove accuse alla Perricciolo: “mi deve soldi”

Durante il momento dell’intervista a Pamela Perricciolo, Barbara D’Urso legge la misteriosa lettera ricevuta poco prima dell’inizio della puntata di Live – Non è la D’Urso. Ecco alcuni estratti della lettera: “Pamela ed Eliana si spacciavano per tue agenti a tal punto che quando passava un tuo tram o immagine si inginocchiavano dicendo Ave Barbara” legge la D’Urso. Ma non finisce qui, visto nella lettera misteriosa si legge di un fondo di investimento gestito tra le altre cose anche dalla stessa Barbara D’Urso: “fondo di investimento a Capo Verde” e il mittente racconta di aver consegnato in contanti 7500 euro in 3 tranche entro pochi mesi a Pamela Perricciolo. “Successivamente poi la Perricciolo si presenta con 600 euro in contanti come rendimento dell’operazione” si legge nella terra, ma improvvisamente qualcosa cambia. “Poi silenzio più assoluto, non ha più restituito un soldo né si è parlato dell’argomento, ma nel 2015 la mia compagna l’ha messa alle strette chiedendo che fine avessero fatti i soldi” scrive il mittente, che smaschera la ex agente della Prati: ” La Perricciolo ha ammesso che il fondo non sarebbe mai esistito e si impegnava a restituire i soldi. Non solo, la Perricciolo ammette che Simone Coppi non esiste, ma ad oggi c’è ancora soldi da restituire”. In studio Pamela Perricciolo replica: “perchè nessuno non ha mai denunciato? Perchè solo ora?”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Misteriosa lettera sul caso Prati Gate

A Live – Non è la D’Urso si torna a parlare del caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. In studio Eliana Michelazzo pronta a rispondere alle domande dei tantissimi ospiti, in attesa di scoprire cosa rivelerà Pamela Perricciolo, la ex agente della Prati. Una puntata complicata per la D’Urso che annuncia una notizia choc: è arrivata in redazione una lettera misteriosa. Chi è il mittente di questa lettera? I destinatari di questa missiva, che si preannuncia molto forte, sono proprio Pamela Perricciolo, Pamela Prati, Eliana Michelazzo e la stessa Barbara D’Urso. Quale sarà il contenuto di questa misteriosa lettera? E soprattutto perché hanno deciso di inviarla alla redazione di Live – Non è la D’Urso? Chissà quali sconvolgenti verità saranno contenuti all’interno di questa lettera destinata ad accendere ancora una volta i riflettori sul caso Prati Gate.

Lettera misteriosa per Barbara D’Urso, Pamela Prati e Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Live – Non è la D’Urso trasmessa in prima serata mercoledì 5 giugno 2019. Argomento centrale il caso dell’anno: il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Dopo le sconcertanti verità di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati, è arrivato anche per Pamela Perricciolo il momento di raccontare la sua verità. Le tre donne, prima amiche, ora sono una contro l’altra. Da un lato c’è la Michelazzo contro la Perricciolo e dall’altro la Prati contro le sue ex agenti. Dopo che per settimane hanno confermato a gran voce non solo l’esistenza di Mark Caltagirone, ma anche del matrimonio tra l’imprenditore e la Prati, dopo che il castello di bugie è stato scoperto, le tre donne hanno cominciato a fare da scaricabarile. Una cosa è certa: tra confessioni e finte verità, non è ancora chiaro chi sia l’autore di questa grande truffa diventata oramai un caso nazionale.



