Eliana Michelazzo/ Selvaggia Roma al suo fianco: “Ora mangia un po’ di più…”

Non è un momento facile per Eliana Michelazzo. Dopo il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone che l’ha vista grande protagonista, la manager ha più volte sottolineato di essere in un incubo. L’ultimo sfogo fatto nel cuore della notte su Instagram lo ha confermato ancora una volta, portando i tanti follower a schierarsi dalla sua parte o ancora una volta a ritenere il tutto una finzione fatta ad arte. Eppure per tanti è inevitabile notare un cambiamento nel volto della Michelazzo dopo il caso mediatico del quale ancora si discute. Palesemente provata e dimagrita, Eliana ha iniziato a preoccupare alcune delle persone che in questo tempo hanno comunque continuato a supportarla. Una di queste è Selvaggia Roma. L’ex di Francesco Chiofalo è più volte apparsa a Live non è la d’Urso proprio per prendere le difese della sua amica e manager.

Selvaggia Roma al fianco di Eliana Michelazzo: i commenti del web

Nelle ultime storie postate su Instagram da Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma le vediamo proprio insieme. Sorridenti, le due donne mostrano una forte complicità e Selvaggia, scherzando, sottolinea come Eliana sia tornata a mangiare un po’ di più in questi giorni. “L’ho fatta mangiare, l’ho fatta bere… insomma la sto nutrendo” dice col sorriso la Roma. La vicinanza di Selvaggia in un momento così complicato e delicato per Eliana Michelazzo riscuote sul web grande successo. Non mancano infatti i messaggi di stima nei confronti di Selvaggia che si starebbe dimostrando una vera amica nei confronti della manager. Messaggi che Selvaggia è contenta anche di mostrare attraverso il suo profilo Instagram pubblicamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA