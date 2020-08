Eliana Michelazzo, foto sedere ritoccate/ Dagospia “Gronda cellulite da tutti i pori”

Eliana Michelazzo finisce (di nuovo) nel mirino di Dagospia. “Azzo che chiappone”, ha titolato infatti il sito di Roberto D’Agostino pubblicando un piccolo collage di foto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne protagonista con Pamela Prati e la Perricciolo dello scandalo Mark Caltagirone. Non sono passate inosservate le immagini dell’agente in bikini, in particolare il suo lato b. “Gronda cellulite da tutti i pori”, ha scritto indelicatamente Dagospia. Ma la questione non è la sua cellulite, bensì il fatto che l’abbia “nascosta” in una storia su Instagram. Eliana Michelazzo infatti sul suo profilo social appare “scolpita”, o come dice Dagospia “con la chiappa piastrellata, soda e ben photoshoppata”. Eliana per la didascalia aveva scelto la frase “certa gente ha la faccia come il culo”, ma è il suo lato b ad attirare l’attenzione. Una vicenda che ci ricorda quanto accaduto ad Alba Parietti, “pizzicata” per aver modificato alcune sue foto social.

ELIANA MICHELAZZO E LE FOTO RITOCCATE

Dagospia ha messo a confronto, con la sua proverbiale irriverenza, una foto del fondoschiena di Eliana Michelazzo senza l’ausilio di Photoshop, mostrando una “realtà” ben diversa da quella mostrata dall’agente sui social. Non c’è nulla di male nell’avere la cellulite, ciò che invece non piace ai social è quando ci si mostra per ciò che non si é. Pensiamo, ad esempio, ad Arisa che ha mostrato senza problemi i suoi rotolini o Chiara Ferragni che parla apertamente della sua cellulite. Ma del resto Eliana Michelazzo è abituata a raccontare una realtà ben diversa, se pensiamo a quanto accaduto nei mesi scorsi per lo scandalo Mark Caltagirone, una vicenda ricca di bugie su cui peraltro non è stata fatta ancora definitiva chiarezza. Ma questa è appunto un’altra storia… Chissà comunque se Eliana Michelazzo deciderà di replicare a Dagospia o se invece farà finta di nulla.



