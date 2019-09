Eliana Michelazzo “ho fatto la badante a Pamela Perricciolo”/ “Stava male, pesava…”

Eliana Michelazzo, dopo essere tornata in tv con il nuovo fidanzato Daniele Bartolomeo, svela nuovi dettagli sulla natura del suo rapporto con Pamela Perricciolo. Ai microfoni di Manila Gorio per Esclusivo Tv, l’ex agente di Pamela Prati ribadisce la propria innocenza spiegando, ancora una volta, di essere stata una vittima di tutta la situazione che l’ha vista coinvolta. Eliana, in particolare, attacca Pamela Perricciolo rea di averla presa in giro. “Cosa chiederei a Donna Pamela se me la trovassi davanti? Le chiederei ‘perché?’ Non meritavo tutto questo male. Ho perso 10 anni della mia vita. Io non la chiamerei donna. Pamela, punto. Una donna non fa delle cose del genere. Pamela Perricciolo pensavo fosse una sorella, invece si è rivelata un mostro…”, esordisce la Michelazzo. Il racconto, però, non si ferma qui perchè Eliana confessa di essersi presa cura della Perricciolo in un momento particolarmente difficile per lei.

ELIANA MICHELAZZO CONTRO PAMELA PERRICCOLO: “SONO STATA LA SUA BADANTE”

Eliana Michelazzo, a Manila Gorio, ha raccontato di aver aiutato Pamela Perricciolo a dimagrire e a superare un momento molto doloroso della sua vita ricevendo, però, in cambio, solo prese in giro. “Se uno si prende gioco di un minore, parlando per 3 anni di un tumore alla gola… pensi che ammetterà mai che è stata lei? Ha creato 200 account falsi: è una cosa premeditata che pensava e portava avanti da anni. Una che ha studiato giurisprudenza ne sa sempre più di me, io ho fatto l’estetista. Io però le sono stata vicino a causa della sua obesità: l’ho conosciuta che pesava 140 kg, aveva una patologia: lei stava male, io le ho fatto da badante. Ora, se ha un po’ di coscienza, mi aspetto basta bugie”, spiega ancora.

ELIANA MICHELAZZO: “LE COLPEVOLI SONO PAMELA PERRICCIOLO E PAMELA PRATI”

La discussione torna così su Mark Caltagirone e e sul suo finto marito Simone Coppi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, considera Pamela Perricciolo e Pamela Prati le uniche responsabili del giallo che, da mesi, è al centro del dibattito. “Le artefici di questo giallo sono Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Io ero sicura del mio fidanzato. L’hai visto quanto era bello lui? Io guardavo la fotografia ed ero felice, mi arrivava la foto del pettorale, al telefono mi diceva amore… Se tu hai una debolezza e non hai un nucleo famigliare, cerchi la tua famiglia: anche se non li vedevo fisicamente, mi coccolavano”, conclude.





