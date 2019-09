Manila Gorio/ “Chando Luna? Sono stata raggirata! E Giacomo Urtis…” (Pomeriggio 5)

Manila Gorio a Pomeriggio 5 per raccontare la sua verità sulla relazione con Chando Erik Luna, ex fidanzato di Grecia Colmenares. La modella e pr transessuale sente di essere stata presa in giro dal bel sudamericano. «Tutto è partito 9 mesi fa… una storia d’amore moderna senza pregiudizi, ho creduto alle tue parole, alle tue promesse… ma devo pensare di essere stata raggirata!», ha scritto su Instagram. Con questo post Manila Gorio ha tra l’altro confermato la sua presenza nel programma di Barbara d’Urso. A tal proposito Manila Gorio si è detta felice di tornare a Pomeriggio 4 per raccontare la sua verità. «Soprattutto voglio conoscere chi sono i responsabili di questo complotto che hanno agito sui miei sentimenti». E sui social si è già mostrata vicino alla celebre cabina rossa di Pomeriggio 5. Ma nella vicenda tra l’altro recentemente è stato coinvolto anche Giacomo Urtis, il quale aveva parlato di un flirt con Chando Erik Luna.

MANILA GORIO A POMERIGGIO 5 CONTRO CHANDO LUNA E GIACOMO URTIS

Manila Gorio è pronta a rivelare dei colpi di scena sulla rottura con Chando Erik Luna? Nelle Instagram Stories ha mostrato le gif di alcune “bombe”, quasi a lasciare intendere che potrebbero esserci a breve dei colpi di scena. A Notizie.it intanto ha commentato quanto dichiarato da Giacomo Urtis. «Io non avevo alcun sospetto che dopo tutto ciò potesse succedere qualcosa tra di loro. Quando quindi ho chiamato Giacomo, inizialmente lui si è messo a ridere, e poi ha iniziato a temporeggiare». Ma Chando Erik Luna sostiene che la storia con Manila Gorio sia tutta inventata. «Premetto che io sono sempre stata vera, fin dall’nizio di questa storia. È anche vero che l’Italia non mi ha mai conosciuta bene e spesso mi ha vista travolta da vicende in cui personaggi che hanno avuto relazioni con me hanno negato il nostro rapporto. La realtà è che purtroppo essere transessuali in Italia è un problema».





© RIPRODUZIONE RISERVATA