Eliana Michelazzo/ Il lato b con la cellulite era ritoccato? L’ex UeD fa chiarezza

Eliana Michelazzo è stata senza dubbio una delle protagoniste delle cronache rosa di questa estate. Dopo essere scomparsa dai radar a seguito della querelle Mark Caltagirone, l’ex agente di Pamela Prati è tornata alla ribalta per via di un fatto senza dubbio increscioso, la sua positività al coronavirus. Dopo una vacanza in Sardegna, nella splendida località di Porto Cervo, l’ex di Uomini e Donne è risultata positiva al covid-19. Inizialmente le sue condizioni fisiche erano tutto sommate discrete, ma nel giro di qualche ora il quadro clinico si era aggravato al punto che si era reso necessario un ricovero in ospedale. Passato lo spavento, la Michelazzo si è detta pentita del suo atteggiamento forse un po’ troppo superficiale in Costa Smeralda: “Sono giorni che penso e ripenso a come sono stata superficiale riguardo il contagio di questo virus – le sue parole attraverso uno sfogo su Instagram – non pensavo potesse colpirmi, pensavo di essere invincibile”.

ELIANA MICHELAZZO, PENTITA DOPO LA VACANZA IN SARDEGNA E IL COVID

E ancora: “Siamo portati a pensare che le cose negative a noi non possano mai capitare, invece no… In questo momento l’ansia ha preso il sopravvento, sapere di aver contratto una malattia di cui ancora oggi non si sa l’evoluzione mi spaventa”. Michelazzo è finita anche nell’occhio del ciclone per una sua fotografia, scattata in Sardegna, che secondo Dagospia sarebbe stata ritoccata nella zona del Lato B. Eliana ha infatti pubblicato sempre sui social uno scatto con la didascalia “certa gente ha la faccia come il culo”, ma poco dopo il noto portale di gossip ha pubblicato un’altra foto, che secondo lo stesso giornale apparterrebbe alla Michelazzo, in cui l’agente è apparsa con la cellulite. Oggi Eliana sarà ospite del salotto di Pomeriggio 5, noto programma condotto da Barbara D’Urso, per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo la stessa, infatti, lo scatto incriminato non è stato affatto photoshoppato come invece insinuano le malelingue.



