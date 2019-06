Eliana Michelazzo/ “Mio fratello adottato, lo rifiutai e gli dissi di sparire. Oggi…”

Dopo lo scandalo legato a Simone Coppi, l’inesistente “marito” virtuale, Eliana Michelazzo ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza a San Felice Circeo, in provincia di Latina, tra sole, mare e vecchie amicizie. Proprio qui, nei giorni scorsi, è stata raggiunta da una parte della sua famiglia, ovvero la sorella e successivamente anche il fratello con i quali i rapporti si erano raffreddati negli ultimi anni. Tramite le sue Storie Instagram attraverso le quali l’ex agente di Pamela Prati tiene costantemente aggiornati i suoi sempre più numerosi follower, Eliana ha anche voluto rendere noto un aspetto della sua vita privata finora rimasto all’oscuro, relativo al rapporto con il fratello che ha finalmente potuto riabbracciare dopo dieci anni. I due, infatti, secondo il racconto della Michelazzo avevano interrotto ogni tipo di contatto dopo i giusti avvertimenti dell’uomo su quel matrimonio troppo affrettato, con una persona che di fatto la sorella non ha mai neppure visto. “Mi aveva avvertita ma io non l’ho ascoltato perchè diceva che era una pazzia sposarsi così velocemente ma io invece ho fatto di testa mia”, ha raccontato. Nel periodo in cui decise in malo modo di distaccarsi da lui, così come dal resto della sua famiglia, Eliana continuava a dare ascolto a “chi mi teneva sotto banco” e “dietro a internet faceva finta di amarmi”.

ELIANA MICHELAZZO, IL SUO RAPPORTO CON IL FRATELLO

Oggi Eliana Michelazzo è pronta a compiere una sorta di mea culpa, dopo aver aperto gli occhi grazie al caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Tuttavia, ripensando al modo in cui aveva trattato la sua famiglia reale, oggi sa che in quel momento non era in sé: “ero così impazzita psicologicamente che io gli ho detto di sparire e di lasciarmi in pace e farmi godere la mia vita”, ha spiegato, riferendosi al fratello ora ritrovato e del quale aveva postato sempre tramite le Storie Instagram anche una foto insieme. Di lui ha quindi rivelato un aspetto inedito, asserendo di averlo conosciuto all’età di 18 anni “perchè è stato adottato e io in quel momento ho sbagliato perchè è come se io avessi rifiutato un fratello che ho ritrovato all’età di 18 anni”, ha spiegato. In quegli anni però, Eliana credeva così fermamente nell’amore per Simone Coppi al punto tale da aver deciso di rinunciare alla sua famiglia. Quindi ha risposto a coloro che fino ad oggi la accusano di aver saputo tutto da tempo: “No, io prima non sapevo niente” – ha ammesso – “Mi sono svegliata e ve lo giuro, lì da Barbara d’Urso, lì ho capito determinate cose e oggi mi pento amaramente di aver buttato 10 anni senza avere più gli affetti, senza avere più le amiche di un tempo, senza avere più la libertà di fare determinate cose”. Solo adesso sa che questo è lo scotto che pagherà, ma la Michelazzo si è detta pronta ad andare avanti con impegno. “Eliana è sempre stata forte, Eliana tornerà più forte di prima perchè alla fine me lo merito, alla faccia di chi realmente mi ha fatto veramente del male”, ha chiosato.

