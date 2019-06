Eliana Michelazzo/ Tra Yoga e risate spunta Simone Coppi: il suo account adesso…

A quanto pare Eliana Michelazzo è ufficialmente tornata sulla cresta dell’onda con l’affair Mark Caltagirone e adesso non si risparmia mai sui social. La sua sarà voglia di riempire il vuoto lasciato dal finto marito Simone Coppi o solo il suo essere “influencer”, fatto sta che mai come in questi giorni è stata attiva su Instagram e i fan continuano a crescere così come l’appoggio e l’affetto che la circondano. La sua nuova vita è iniziata e forse, tra le mille novità, ci sarà spazio anche per lo yoga. Proprio qualche ora fa, Eliana Michelazzo si è mostrata alle prese, con poco successo, con alcune delle posizioni base dello Yoga tra le risate sue e della sua istruttrice che ha girato subito una serie di video (con tag ufficiale) da postare poi nelle storie dell’ex manager. Ma come se questo non bastasse, sembra che l’incubo Simone Coppi non sia ancora finito.

ELIANA MICHELAZZO TRA LO YOGA E SIMONE COPPI

Tra le storie di Instagram la stessa Eliana Michelazzo mostra lo screen di una nuova chat di qualcuno che si finge essere proprio suo marito e che vorrebbe continuare a parlare con lei. La novità importante arriva però dalle chicche di gossip di Chi in cui scopriamo che la questione account è ancora molto aperta e che proprio il sedicente marito di Eliana Michelazzo sia ancora protagonista di uno strano giochetto che metterebbe in mezzo quest’ultima. In particolare, sul settimanale si legge: “L’ex profilo che apparteneva a Simone Coppi, marito immaginario per dieci anni di Eliana Michelazzo, ha cambiato immagine e nome. Ora si chiama “Anaile 76” che se letto al contrario vuol dire proprio Eliana. Un caso…?“. Il gioco di parole non è passato inosservato, adesso bisogna capire chi è che continua a manovrare questi fili dopo tutto quello che è successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA