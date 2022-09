Eliana Michelazzo reagisce a Pamela Prati al GF Vip 7/ Dopo il Caltagirone gate…

Pamela Prati torna al Grande Fratello Vip 7

Pamela Prati torna come concorrente al Grande Fratello Vip 7. Dopo aver partecipato alla prima edizione che si concluse con un’esclusione per la violazione di alcune regole, la Prati varcherà nuovamente la famosa porta rossa della casa di Cinecittà il 19 settembre. Una partecipazione di cui si parlava da tempo e che, ora, pare sia concreta. La presenza della Prati nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha scatenato diverse reazioni e, tra queste, non poteva mancare quella di Eliana Michelazzo, ex manager e migliore amica della Prati, coinvolta, all’epoca, nel caso “Mark Caltagirone”.

Eliana, dopo aver sostenuto Pamela, ha vuotato il sacco raccontando la verità e allontanandosi da lei. Tra le due, oggi, non ci sono più rapporti e, pare, che dopo la conferma della partecipazione della Prati al Grande Fratello Vip 7, la Michelazzo sia stata contattata per rilasciare dichiarazioni.

La reazione di Eliana Michelazzo alla partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7

Di fronte alle numerose telefonate ricevute per darle la possibilità di commentare la scelta di Mediaset di accogliere Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip 7, Eliana Michelazzo si è lasciata andare ad uno sfogo pubblicando, tra le storie del suo profilo Instagram, un post con cui annuncia di non voler parlare della Prati.

“Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie) Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”, ha fatto sapere.

