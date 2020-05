Eliana Michelazzo/ “Ricomincio da me!”, frecciatina a Pamela Prati?

Pubblicità

E’ passato esattamente un anno dall’inizio del cosiddetto “Pratigate” che coinvolse oltre alla showgirl Pamela Prati anche le sue ormai ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Come annunciato dal comunicato stampa, Pamela Prati oggi approderà a Live Non è la d’Urso per ripercorrere le tappe della sua vita, arriverà ad occuparsi anche dell’inesistente Mark Caltagirone all’altrettanto inafferrabile Simone Coppi? Si lega proprio a quest’ultimo l’intera storia di Eliana Michelazzo, ex volto di Uomini e Donne e con un passato da manager, la quale proprio grazie alla trasmissione di Barbara d’Urso ha dato uno scossone decisivo alla sua vita realizzando di essere stata anche lei presa in giro. Tralasciando le vicende giudiziarie che potrebbero presto vederla coinvolta, tra denunce reciproche e richieste di verità, la Michelazzo in questi mesi è riuscita a voltare pagina radicalmente. Una buona fetta di pubblico stenta ancora a crederle ma c’è anche chi continua a sostenerla con estremo affetto attraverso i suoi social. E’ la stessa Eliana ad averlo rivelato in uno dei suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram dove è particolarmente attiva, nei quali ha scritto: “Non permettere mai a nessuno di farti dimenticare quanto vali! Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate”.

Per lei anche questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus ha significato una tappa importante del suo cambiamento interiore. “Sto sfruttando questa quarantena per riflettere, per conoscere meglio me stessa e per capire se e cosa ho sbagliato nei miei primi quarant’anni”, ha scritto la Michelazzo postando uno scatto sexy del suo passato. Una foto che ha riacceso in lei la speranza di un futuro più roseo dopo anni che, a suo dire, sarebbero stati tutt’altro che sereni: “Per me la quarantena è stata un tuffo nel passato, mi sono spesso imbattuta in alcune foto di tanti anni fa e con piacere vi dico che oggi guardandomi allo specchio rivedo, dopo quasi un anno, lo stesso sorriso di quelle foto. Lascio il passato alle spalle, e ricomincio da me“.

ELIANA MICHELAZZO REPLICA A PAMELA PRATI: LA FRECCIATINA

In attesa di rivederla in tv e sui social, pronta a commentare quello che è successo e che dirà oggi la showgirl, quali sono i rapporti tra Eliana Michelazzo e Pamela Prati? Dopo le parole critiche della sua ex assistita contro la trasmissione Verissimo, la Michelazzo ha commentato attraverso le sue Instagram Stories la reazione della showgirl, alla quale ha riservato non poche frecciatine. “In questo momento di quarantena vorrei dire di prendere un po’ più alla leggera”, ha suggerito la Michelazzo, rivolgendosi “alla più grande” del trio protagonista del Pratigate, pur senza nominarla mai. Eliana ha criticato aspramente il modo in cui la Prati avrebbe parlato di Verissimo solo perchè “non ti sta ospitando”, trovando in tutto il suo discorso qualcosa di poco coerente. Sempre attraverso le sue Instagram Stories, l’ex volto di Uomini e Donne ha aggiunto: “Quindi, come si suol dire, lanci il sasso e nascondi la mano. Vuol dire: prima scrivi e fai delle affermazioni e poi cancelli. Ma io ce l’ho nella storia quello che hai detto”, in riferimento al lungo post della diva del Bagaglino, ripubblicato nelle Stories della Michelazzo ma cancellato poi dalla Prati. Infine Eliana ha invitato la sua ex assistita a ricordare ciò che ha detto sul suo conto negli ultimi mesi.



