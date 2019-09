Eliana Michelazzo Vs Pamela Perricciolo e Pamela Prati/ “Ho denunciato per truffa…”

Inizia la nuova stagione televisiva e chi torna a galla? Ma naturalmente il mitico trio che ha chiuso la scorsa e non stiamo parlando delle sorelle Halliwell di Streghe ma di Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Proprio quest’ultima è tornata a parlare di quelle che ormai possiamo definire le sue ex socie soprattutto alla luce degli ultimi rumors che danno per certa la presenza di Pamela Perricciolo nella prima puntata di Live non è la d’Urso per dire la sua su quanto è successo portando in studio testimonianze e documenti choc e inediti. Di cosa si tratta? Non lo sappiamo ancora ma Eliana Michelazzo ci ha tenuto a prendere subito le distanze sicura di voler dimenticare questa storia e di non volerne più parlare. Fatto sta che in un’intervista ad AdnKronos ha svelato di non essere stata contattata ancora da nessuno per tornare in tv: “Non sono stata contattata da nessuno per ora, anche se gira voce che potrebbe accadere, ma sinceramente mi sono stancata di parlare di questa storia”.

ELIANA MICHELAZZO HA DENUNCIATO PAMELA PERRICCIOLO

Sulla questione Eliana Michelazzo ci va giù dura svelando anche di aver denunciato le sue ex colleghe per truffa e, in particolare, ha rivelato: “Ho denunciato la Perricciolo per truffa e diffamazione. Ci sono indagini in fase di accertamento su questa vicenda e su questi aspetti legali se ne sta occupando il mio legale, Daniele Bocciolini. Intanto la Procura sta valutando mia posizione”. Ancora una volta al vaglio degli inquirenti ci sarebbero chat e movimenti che risultano essere poco chiari: “Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti perché farsi paparazzare con una persona che non era quella che Pamela Perricciolo le aveva mostrato nelle foto? Quando una persona rifiuta qualsiasi tipo di confronto vuol dire che è in cattiva fede“. Cos’altro verrà fuori nella nuova stagione televisiva?

