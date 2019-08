Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo/ “Unite” vs Chiofalo-Fioredelisi “caz**ate!”

Anche Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sono scese in campo per dire la loro sulla questione “Francesco Chiofalo” ed il presunto tradimento a scapito della giovane fidanzata (o ormai ex?) Antonella Fiordelisi. In questa calda estate già ricca di gossip, nella notte ne è esploso prepotente uno nuovo, che ormai da ore sta prendendo sempre più piede sui social. Si tratta del presunto “triangolo” che vede protagonista l’ex volto di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ‘reo’ di aver tradito lungamente la giovane Antonella con Aurora Ciorba, ragazza che dichiara a sua volta di aver addirittura convissuto con lui ma di essere sempre stata tenuta “nascosta”. Cosa c’entrano allora in questa vicenda due delle protagoniste del “Prati-gate” degli scorsi mesi? Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, pur avendo ormai preso definitivamente due strade differenti, questa volta si sono ritrovate entrambe unite contro Chiofalo, “colpevole” di aver raccontato fin troppe bugie e di aver lucrato sulle lacrime versate. “Da che pulpito!”, esclamerebbe qualcuno dalla memoria lunga, che fino a qualche mese fa ha assistito a quanto consumatosi nei salotti di Barbara d’Urso, dove su falsità e lacrime sono state realizzate intere (ed interminabili) prime serate.

PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO CONTRO FRANCESCO CHIOFALO

Pamela Perricciolo si è espressa tramite le sue Instagram Stories commentando il caso Francesco Chiofalo: “Le lacrime hanno sempre fruttato… in molti casi fruttano qualche bustina di the in più… ma piangere senza cell in mano non va più di moda?”. Una frecciatina, forse, in parte rivolta anche alla ex amica e “socia” Eliana Michelazzo che, dal canto suo, nel corso della diretta Instagram dell’amica e coinquilina Selvaggia Roma ha tuonato contro Francesco Chiofalo, raccontando un aneddoto e lanciando una frecciatina sulla malattia del trentenne. Eliana, in passato proprietaria di un locale, ebbe modo di incontrare Francesco che le disse di essere il “pupillo” di Maria De Filippi e che sarebbe finito sul trono. “Quando l’ho visto era luglio stava finendo il programma e mi ha detto che a settembre sarebbe stato sul trono e che con Selvaggia non sarebbe tornato, e invece sul trono non c’è stato ed è tornato con Selvaggia. Le caz**te stanno all’ordine del giorno!”. Intervenendo poi nel corso della diretta dell’amica ha proseguito: “ma poi la vogliamo dire tutta? Finte malattie… per i follower?”. Nelle sue Storie Instagram aveva aggiunto in precedenza: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio… Più che altro, capisci che le caz**ate vengono sempre a galla?”, aveva commentato insieme a Selvaggia Roma.

