Elicottero Nato scomparso fra l’Italia e la Grecia/ Sei a bordo, ricerche in corso

Mistero nei cieli sopra l’Italia, a seguito della scomparsa dai radar di un velivolo militare della Nato, nel dettaglio, un elicottero. Stando a quanto riferito nelle ultime ore da tutti i principali organi di informazione online, nella serata di ieri è stata diffusa la notizia della sparizione dai radar di un elicottero canadese dell’Alleanza Atlantica, mentre questi stava sorvolando i cieli sopra il mar Ionio, durante un’esercitazione militare. Non si sa con esattezza quante persone vi fossero a bordo, ma le informazioni circolanti in queste ore parlano di un numero fra le 3 e le 6, tutte attualmente scomparse. L’esercitazione che l’elicottero stava effettuando è denominata Standing Maritime Group, e come riferito dal Greek Reporter, si tratterebbe di una prova di reazione rapida. L’elicottero canadese era decollata nella serata di ieri da una fregata nord-americana, non si sa bene dove di preciso, per poi scomparire nelle acque internazionali situate fra l’Italia e la Grecia, in direzione dello Stivale.

ELICOTTERO NATO SCOMPARSO: IL COMMENTO DELLA MARINA CANADANESE

L’elicottero in questione sarebbe un modello CH-148 Sea King, riferiscono diverse fonti, e il punto preciso di scomparsa sarebbe la zona situata a 50 miglia a ovest dell’isola di Cefalonia. La scomparsa dai radar sarebbe avvenuta non appena il velivolo militare sarebbe entrato nello spazio aereo dell’Italia, per motivi tutt’ora ignoti. Una volta denunciata la sparizione, sono scattate immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso, visto che assieme all’elicottero stavano prendendo parte all’esercitazione militare anche una nave italiana e una turca. Sulla vicenda le forze armate canadesi hanno diramato una breve nota attraverso cui hanno fatto sapere: “Esiste una situazione di sviluppo per quanto riguarda uno dei nostri elicotteri a ciclone CH-148, schierato a bordo di HMCS FREDERICTON, che attualmente sta contribuendo a OP REASSURANCE. Il contatto è stato perso con l’aereo mentre partecipava agli esercizi alleati al largo della costa della Grecia. Gli sforzi di ricerca e salvataggio sono attualmente in corso”. Un portavoce dell’Allied Powers Europe (Shape), che pianifica e svolge tutte le operazioni della Nato, ha aggiunto: “Confermo che c’è stato un incidente che ha coinvolto un elicottero da una nave sotto il comando della NATO. Attualmente è in corso un’operazione di ricerca e salvataggio”.



