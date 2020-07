Elifcan Ongurlar è Çilem Akan/ Dal cinema alle serie tv (Come sorelle)

Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan nella serie turca “Come sorelle” in onda su Canale 5. Dopo la prima puntata cresce l’attesa per scoprire cosa succederà alle tre sorelle protagoniste della serie turca che ha catalizzato l’attenzione del pubblico italiano. Cilem scopre improvvisamente di avere due sorelle: Deren Kutlu e İpek Gencer. E’ proprio quest’ultima a scoprire di essere stata adottata e di avere due sorelle mai viste prima; İpek decide così inviarle un invito per il suo matrimonio, anche se al suo posto si presenta l’amica Azra. Il matrimonio improvvisamente si trasforma in una scena del crime con le tre sorelle artefici di un terribile omicidio che dovranno tenere al nascosto. Cosa succederà? Intanto cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla bellissima attrice Elifcan Ongurlar che è diventata popolare in Italia proprio grazie al ruolo di Cilem Akan nella serie attualmente in onda su Canale 5. Classe 1993, l’attrice è nata il 7 giugno del 1993 a Smirne in Turchia e si avvicina al mondo della recitazione sin da bambina.

Elifcan Ongurlar: chi è l’attrice che interpreta Cilem in “Come sorelle”

Subito dopo aver conseguito il diploma, Elifcan Ongurlar si è iscritta al Dipartimento di Recitazione della Beykent University per perfezionare il suo talento di attrice e interprete. Poco dopo arriva il debutto sul grande schermo: l’attrice arriva al cinema nel film “Where the Fire Falls – Ateşin Düştüğü Yer“. Un successo travolgente che porta la giovanissima attrice a recitare in tantissime serie televisive e fiction in Turchia: da “Kızlarım İçin” a “Kiralık Aşk”, da “Kara Ekmek” a “Kayıp Şehir”, da “Ateşin Düştüğü Yer” fino al grandissimo successo Come Sorelle. Sulla vita privata dell’attrice si conosce davvero poco, se non che ha attivo un profilo Instagram seguito da 240 mila follower. Un numero destinato sicuramente ad aumentare vista la grandissima popolarità che l’attrice turca sta riscuotendo grazie al ruolo di Cilem nella seguitissima serie “Come sorelle” attualmente in onda su Canale 5.



