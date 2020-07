Come sorelle/ Anticipazioni 8 luglio: al via la serie turca fra delitti e alleanze

COME SORELLE ANTICIPAZIONI DELL’8 LUGLIO 2020

Come sorelle è pronta a sbarcare su Canale 5 nella prima serata di oggi, domenica 8 luglio 2020, e in prima visione assoluta. Andrà in onda il primo episodio.

EPISODIO 1 – Ipek ha preparato tutto per diventare la moglie di Tekin, un uomo violento e possessivo che ha provocato il crollo della sua famiglia. Intanto Azra, una ragazza solare e sorella adottiva di Cilem, trova una lettera indirizzata in cui viene svelato un segreto di famiglia: Cilem ha altre due sorelle biologiche. Anche Ipek riceve una lettera anonima che la informa di tutto: la donna che ha sempre chiamato mamma l’ha adottata in realtà quando era molto piccola. Anche se confusa, Ipek decide di invitare le due sorelle al suo grande gioco. Azra deciderà invece di seguire Cilem, ma non rivelerà subitola sua identità. Ipek e le due sorelle invece hanno modo di conoscersi e parlare dell’imminente matrimonio. La protagonista rivelerà inoltre di voler sposare Tekin solo per vendicare il padre, morto poco tempo prima. In seguito alla cerimonia, il neo marito ha un nuovo scatto d’ira e questa volta se la prende con tutte e tre le sorelle. Queste ultime sono costrette a difendersi, ma nell’impeto lo uccidono e poi ne nascondono il corpo.

COME SORELLE, LA SERIE TV

La fiction turca Come sorelle ci racconterà la storia di una giovane ereditiera, Ipek Genger, interpretata da Sevda Erginci, per otto appuntamenti consecutivi. Una ragazza che scopre prima del suo matrimonio con Tekin Malik, di avere due sorelle. Il futuro marito tra l’altro è colpevole di aver distrutto la sua famiglia e di essersi appropriato dell’eredità del padre di lei. Un duro colpo per Ipek scoprire che in realtà è stata adottata e che Cilem (Elifcan Ongurlar) e Deren (Melis Sezen) sono sue sorelle. Nonostante lo sgomento iniziale, la ragazza deciderà di invitarle alle sue nozze. Intanto lo show ha già riscosso un forte successo in madre patria, portando a casa del network Star TV ascolti importanti. Merito di un mix di drama e comedy che ha conquistato il pubblico e che si prepara ad entrare anche nel cuore degli italiani. Per quanto riguarda i personaggi, le due sorelle piombate nella vita della protagonista sconvolgeranno la sua esistenza in ogni modo. Deren è una dottoressa, mentre Cilem è una cantante e assieme al loro arrivo Ipek dovrà affrontare lo scontro con la madre adottiva per riuscire a fare luce sul proprio passato.

Le tre donne si uniranno così su un fronte comune, fatto di verità e tanti ostacoli. La possibilità di stringere un forte legame verrà data da un imprevisto che imporrà alle sorelle di rimanere sull’isola dell’Egeo in cui si stanno per svolgere le nozze: cos’altro scopriranno? Nel cast troveremo inoltre Ece Uslu (Cahide Esen Karalar), ovvero la madre delle tre sorelle; Emre Kinay (Cemal Karalar), lo zio manipolatore delle tre protagoniste; Seckin Ozdemir (Sinan Malik), Ozge Ozacar (Azra Yilmaz), la sorella adottiva di Cilem e corteggiata da Mahir, interpretato da Burak Celik; Burak Yamantürk (Kenan), un uomo che si innamorerà di Deren e altri ancora in ruolo minore.

