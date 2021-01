Eliminati Bake Off dolci sotto un tetto, chi sono?/ Alice e Alexia “gemelle” a casa

Gli eliminati di Bake Off Dolci sotto un tetto di oggi, 8 gennaio 2021, sono Alice e Alexia “le gemelle” che salutano con dispiacere ma anche tanta soddisfazione per quanto fatto fino a questo momento. Si salvano invece all’ultimo Dora e Luca “fidanzati” che erano andati al ballottaggio col rischio di tornare a casa. La coppia migliore della settimana è quella formata dai Conviventi che hanno stupito nella prova light. Francesco e Lino si guadagnano la coccarda che permetterà loro la prossima settimana di avere un vantaggio di dieci minuti da utilizzare in una prova. Si salvano poi Emil ed Elena “padre e figlia”, Siria e Cristina “madre e figlia”.

Eliminati Bake Off dolci sotto un tetto, chi sono? Una bella puntata

Chi sono gli eliminati di Bake Off dolci sotto un forno? Lo abbiamo scoperto alla fine di una puntata piena di colpi di scena e che ci ha portato a diverse preparazioni. Si è partiti dal riutilizzo degli avanzi delle feste di Natale, per poi trovarsi di fronte alla prova che ha visto i pasticcieri legati in coppia. Si è poi passati alla prova light con protagonista l’ospite del giorno l’ex pallanuotista Amaurys Perez. Come ogni settimana dunque abbiamo imparato qualcosa e ci siamo emozionati di fronte a un programma che oltre a divertire il pubblico riesce anche a insegnargli qualcosa. Certo è che se dovremo provare a rifare questi dolci a casa ci vorrà comunque almeno un po’ di pratica.



