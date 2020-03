ELIMINATION CHAMBER 2020/ Wrestling WWE, info streaming video tv: Aj Styles vs Black!

L’emergenza riguardante il Coronavirus sembra ormai aver raggiunto anche gli Stati Uniti ma il wrestling WWE continua a proporre nuovi imperdibili eventi come l’Elimination Chamber 2020, che si terrà nella notte italiana tra domenica e lunedì. Al Wells Fargo Center di Philadelphia, in Pennsylvania, tra poche ore potremo infatti assistere all’ultimo pay-per-view in vista di Wrestlemania 36, lo show più atteso dell’anno previsto per il 5 aprile. Questa notte si disputeranno diversi importanti incontri che avranno delle ripercussioni dirette sull’appuntamento del mese prossimo, a cominciare dal match tutto al femminile per decretare la sfidante alla cintura di Raw detenuta da Becky Lynch. Nella struttura d’acciaio Miz e John Morrison dovranno invece difendere i loro titoli di coppia dall’assalto degli altri tag team di Smackdown, il campione intercontinentale Braun Strowman se la dovrà vedere contro Shinsuke Nakamura, Cesaro e Sami Zayn in un handicap match valido per la sua cintura ed Humberto Carrillo tenterà di spodestare lo United States Champion Andrade. Rivincita per Rollins e Murphy che proveranno a riconquistare i titoli di Raw ora nelle mani degli Street Profits, sfida non titolata tra gli specialisti Drew Gulak e Daniel Bryan ed infine Aj Styles dovrà guardarsi le spalle dal possibile arrivo dell’Undertaker a margine del suo incontro senza squalifiche con Aleister Black.

INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view WWE Elimination Chamber 2020 andrà in onda in diretta dalle ore 01:00 italiane nella notte tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo 2020 acquistando l’evento su Sky Primafila, con il codice 747474, per tutti i possesssori del decoder della piattaforma satellitare. Lo show non sarà invece visibile per chi possiede l’abbonamento con il digitale terrestre. Chi vorrà rivedere lo show in un secondo momento potrà tranquillamente sintonizzarsi sui canali di Sky Sport nei giorni successivi a partire da lunedì 9 marzo a giovedì 12 marzo con tre repliche al giorno alle ore 12:00, 16:00 e 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand. Lo show sarà visibile, come di consueto, anche tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network, la piattaforma della compagnia di Stamford che offrirà lo show in maniera gratuita a tutti i nuovi abbonati. Attraverso gli account Youtube, Twitch, Twitter e Facebook della WWE, come sempre prima dell’evento ufficiale, verrà inoltre trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con i pronostici di diversi ospiti ed uno o due dei match in programma.

RIVINCITA PER ROLLINS E MURPHY, TRE CONTRO UNO PER STROWMAN

Nel corso dello show Elimination Chamber 2020, come di consueto, la WWE offrirà diversi incontri anche al di fuori della struttura d’acciaio. Un occhio di riguardo merita senza dubbio il rematch tra gli Street Protits, campioni di coppia di RAW, ed il duo composto da Seth Rollins e Murphy. In settimana Angelo Dawkins e Montez Ford hanno conquistato le cinture strappandole proprio al Monday Night Messiah ed al suo discepolo, rimasti decisamente scottati per l’accaduto ed ora voltenterosi di tornare a dominare la divisione del brand rosso nonostante l’amore del pubblico rivolto ai due atleti promossi da ormai diversi mesi da NXT. Un incontro interessante sarà anche la sfida ad handicap 3 contro uno che il campione intercontinentale Braun Strowman dovrà sostenere per difendere la sua cintura dall’assalto di Shinsuke Nakamura, Cesaro e Sami Zayn. Il “Mostro che cammina tra gli uomini” è riuscito ad ottenere il primo importante titolo in WWE della sua carriera strappandolo proprio al wrestler giapponese che, supportato dallo svizzero e dal canadese, non ha mandato giù la sconfitta. Venuti alle mani anche lo scorso venerdì sera durante Smackdown in occasione della presentazione degli NWO Scott Hall, Kevin Nash e Sean Waltman in qualità di prossimi Hall of Famers di quest’anno (per la seconda volta), Strowman avrà il suo bel da fare se intende prolungare ulteriormente il suo regno da Intercontinental Champion.

SFIDA MESSICANA PER LO UNITED STATES CHAMPIONSHIP

In WWE prosegue la rivalità tutta messicana tra Humberto Carrillo e lo United States Champions Andrade, pronti a sfidarsi ancora una volta questa domenica. Durante l’ultima puntata di RAW, Carrillo ha sconfitto il campione in coppia con suo cugino Angel Garza ed il suo tag team partner, Rey Mysterio, riguardo a lui ha spiegato: “Humberto è il tipo di lottatore che non importa quante volte lo butti giù perchè lui continua a rialzarsi. Anche se deve combattere contro il suo stesso sangue, suo cugino”. L’assistito di Zelina Vega, che aveva fatto sua la cintura proprio ai danni del lottatore mascherato, non ha intenzione di perdere il suo titolo anche se Carrillo potrebbe tirare fuori qualcosa di nuovo come avvenuto proprio nel loro scontro più recente. Interessante poi la sfida tra Daniel Bryan e Drew Gulak: i due specialisti, che si sono punzecchiati a vicenda nelle scorse settimane, metteranno probabilmente in scena un duello che garantirà spettacolo per tutti gli amanti del catch wrestling. Grande attesa infine per il no disqualification match tra Aj Styles ed Aleister Black: il Fenomenale si era preso gioco dell’ex campione di NXT forzandolo ad affrontare sia Karl Anderson che Luke Gallows prima di vedersela con lui a RAW, per poi avere facilmente la meglio sull’olandese. Styles e Black sono due atleti di primissimo valore ed i fan attendono da diverso tempo di vedere uno scontro di questo tipo ma la serata potrebbe regalare una sorpresa come già avvenuto in quel di Super Showdown. Alcune indiscrezioni rivelano infatti che The Undertaker, come accaduto in Arabia Saudita, potrebbe presto tornare ad apparire per affrontare e punire Aj Styles: quest’ultimo ha infatti rivelato di essere in grado di battere wrestlers di qualsiasi era ed ha anche effettuato lo schienamento caratteristico del Phenom in occasione del suo successo sull’europeo. In attesa di scoprire se The Undertaker e Styles chiuderanno i conti a Wrestlemania 36, Aleister Black non ha alcuna intenzione di aggiungere un’altra sconfitta nella sua scalata in WWE.

I DUE ELIMINATION CHAMBER MATCH

A Philadelphia si terranno due Elimination Chamber match nella decima edizione di questo pay-per-view, uno per la divisione maschile ed uno per quanto riguarda quella femminile. I nuovi Smackdown Tag Team Champions The Miz e John Morrison, conquistate le cinture ai danni dei New Day di Big E e Kofi Kingston (mentre Xavier Woods è ancora infortunato) in quel di Super Showdown, dovranno difendere i propri titoli nella struttura d’acciaio contro altre cinque coppie: gli Usos di Jimmy e Jey Uso, gli Heavy Machinery, Dolph Ziggler e Robert Roode, i Lucha House Party di Lince Dorado e Gran Metalik oltre agli stessi New Day. Nell’ultima puntata dello show blu, Ziggler e Roode hanno vinto il Gauntlet match superando gli Heavy Machinery di Otis e Tucker nella sfida decisiva finale, ottenendo così la possibilità di venire liberati per ultimi all’interno della gabbia. L’esito per questo scontro è abbastanza incerto mentre è forse più semplice individuare chi potrebbe avere la meglio nella sfida femminile per decretare la prossima sfidante alla cintura della campionessa di RAW Becky Lynch a Wrestlemania 36. Nella struttua metallica si affronteranno sei donne che ambiscono a conquistare un’opportunità titolata: Natalya, la due volte ex campionessa di NXT Shayna Baszler, la campionessa di coppia Asuka e le tre ex componenti della Riott Squadd ovvero Ruby Riott, Sarah Logan e Liv Morgan. Queste ultime sembrano non essersi lasciate nel migliore dei modi dopo lo scioglimento del loro gruppo specialmente se si pensa all’aggressione subita dalla Morgan da parte di Ruby, venuta addirittura in aiuto di Lana. Se da una parte la meno quotata alla vittori potrebbe essere la veterana Natalya, anche la possibilità di vedere un’altra volta Asuka contro l’irlandese pare avere poche conferme. L’indiziata principale a sfidare Becky Lynch il prossimo 5 aprile dovrebbe quindi essere Shayna Baszler, fresca di debutto vincente a RAW lunedì scorso e desiderosa di mettere le mani sulla campionessa dopo averle morso il collo con un attacco a tradimento nelle ultime settimane.



