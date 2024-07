John Cena annuncia il ritiro dal wrestling/ L’ultimo match del 16 volte campione mondiale sarà nel 2025

“Questa sera annuncio ufficialmente il mio ritiro dalla WWE“: con queste poche parole, corredate da un viso triste e un sonoro ‘nooo’ da parte del pubblico John Cena si è fatto ufficialmente da parte dalla scena del wrestling internazionale, appendendo (metaforicamente) le sue sedici cinture di campione del mondo al chiodo. Un annuncio – appunto – che ha sicuramente colto impreparati i fan che si aspettavano (o speravano) una ancora lunga e prolifica carriera per il wrestler che ha contribuito a rendere famoso lo sport anche nel nostro Bel Paese; ma che in realtà negli ambienti della WWE era stata ampiamente prevista, soprattutto perché ormai da anni John Cena aveva intrapreso una carriera cinematografica apparendo sui ring e nelle cage del wrestling solamente in alcune rare occasioni.

Hulk Hogan, gesto eroico per salvare una donna dopo un incidente/ “L’auto si è ribaltata, lui…”

La buona notizia è che tutti i fan dell’ex rapper, attore e – soprattutto – atleta professionista potranno vederlo solcare i ring ancora per circa un anno, dato che il punto di arrivo sarà la fine della stagione 2025 di WrestleMania: la più importante competizione della WWE, al pari (più o meno) del SuperBowl americano, oppure dei mondiali di calcio; e chissà – neppure lui ha voluto sbilanciarsi, ricordando che “devo risalire dal basso” – che John Cena prima di lasciare i ring riesca a portarsi a casa il 17esimo titolo del mondo.

Masashi Ozawa, è morto l’ex wrestler noto come Killer Khan/ Dalle iconiche faide al ristorante a Tokyo

Chi è John Cena: dai 16 campionati mondiali di wrestling vinti, fino al cinema

Insomma, per i non addetti ai lavori o fan del wrestling il ritiro di John Cena non significherà un granché; ma dall’altra parte chi segue da decenni questa particolare forma di sport (che richiede atleti professionisti e formati, pur mettendo in scena incontri strutturati e programmati nei minimi dettagli in una singolare forma di intrattenimento) non potrà dimenticare che il suo volto è stato quello principale per più di un decennio, dal 2005 al 2017. Ad oggi – come dicevamo prima – John Cena vanta la bellezza di 16 titoli mondiali; mentre nell’albo dei campioni della WWE si piazza quarto per presenze sui ring (ben 1254, dopo solamente Bruno Sammartino, Hulk Hogan e Bob Backlund) e terzo per campionati mondiali vinti consecutivamente.

Bray Wyatt è morto/ Wrestler WWE stroncato da un infarto: aveva 36 anni

Il suo personaggio passerà alla storia come uno dei pochi a non essere mai diventato ‘cattivo’, facendo del motto “onestà, lealtà e rispetto” un vero e proprio mantra e stile di vita; ma è importante ricordare che già dal 2017 le sue presenze nella WWE sono state via via sempre più sporadiche tanto che dal 2020 ad oggi è apparso solamente per WrestleMania 36 (perso nella seconda serata) e poi per Money in the Bank nel 2021 e nel 2024, con ben 2 anni di pausa nel mezzo. L’idea che circola negli ambienti è che ora John Cena – all’alba dei sui 48 anni – voglia dedicarsi interamente al grande schermo dopo aver preso parte a pellicole di tutto rispetto come il nono e il decimo film della saga Fast & Furious, il recente Barbie e anche Suicide Squad.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA