Eliminato Amici 2020 4a puntata/ Maria De Filippi Vs Celentano poi piange per Jacopo

Amici 2020, 4a puntata: Javier contro Nicolai, arriva Eleonora Abbagnato!

Puntata senza particolari colpi di scena la quarta del serale di Amici 2020. Se la scorsa ci ha riservato un turbinio di emozioni, quella che anticipa la semifinale fila abbastanza liscia, suddivisa in quattro gironi alternati da sorprese per i ragazzi ancora in gara, tutto rigorosamente “a distanza”. Gli allievi hanno infatti modo di vedere e parlare con i propri cari grazie a dei collegamenti molto emozionanti. La gara parte con un primo girone in cui, a contendersi la maglia, sono le cantanti Gaia e Nyv. È quest’ultima ad aggiudicarsi la vittoria e il primo posto in semifinale. La seconda manche è puntata invece sullo scontro tra Javier e Nicolai. Maria De Filippi, dopo quanto accaduto la scorsa settimana, chiama in causa una voce esterna: Eleonora Abbagnato. A lei il compito di commentare le prove di Nicolai e Javier, iniziativa volta anche a ridimensionare le dichiarazioni fatte da Alessandra Celentano.

Amici 2020, Maria De Filippi attacca la Celentano, poi piange per Jacopo

Maria De Filippi, infatti, esprime senza giri di parole il suo pensiero sulla maestra di danza ad Amici: “penso che a volte i tuoi comportamenti rischino di alimentare dei conflitti tra i ragazzi che si potrebbero evitare e penso che, nonostante ti voglia bene e ti conosca da 20 anni, a volte sbagli. Le persone che hanno pensato di sapere tutto, hanno fatto una brutta fine.”, ammette. Ma sono poi proprio i professori a decidere chi tra i due passa alla semifinale e alla fine la Celentano ottiene la sua “rivincita”: è Javier a spuntarla. Ma Nicolai lo segue poco dopo: è lui a conquistare la terza maglia per la semifinale di Amici. Segue una sfida a tre tra Jacopo, Giulia e Gaia: a votare è un mix di televoto e VAR che premia Gaia. L’ultima maglia rimasta se la giocano Jacopo e Giulia che vengono giudicati da tutti, professori, giuria e VAR. A spuntarla è la Molino: Jacopo, senza grosse sorprese, è l’eliminato di questa quarta puntata. Ma il suo addio è speciale: Maria De Filippi non trattiene la commozione e lo saluta tra le lacrime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA