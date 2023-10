Eliminato Grande Fratello 2023, chi è?/ Televoto lampo nella Casa: a rischio Grecia e Lorenzo?

Televoto lampo al Grande Fratello 2023: chi sarà eliminato nella puntata del 5 ottobre?

Per movimentare le cose nella Casa del Grande Fratello 2023 Alfonso Signorini questa sera farà un annuncio inaspettato. La puntata del 5 ottobre, in diretta su Canale 5, sarà infatti caratterizzata da un’eliminazione a sorpresa. La puntata di oggi non prevedeva eliminazioni, visto che il televoto ancora in atto è per l’elezione del ‘migliore’ della settimana, che sarà dunque immune dalle nomination per la prossima eliminazione. Eppure, a poche ore dalla diretta, ecco la comunicazione di un’eliminazione a sorpresa.

Ma come avverrà questa scelta? È molto probabile che sarà proprio il migliore della serata ad innescare un salvataggio a catena che lascerà alla fine due o più concorrenti che finiranno in un televoto lampo. Il meno votato sarà l’eliminato di questa puntata.

Grecia, Lorenzo o Arnold eliminato a sorpresa al Grande Fratello?

L’altra opzione è che Signorini dia il via ad una pesca del piramidale, come già avvenuto in altre puntate del Grande Fratello. Anche in quel caso gli ultimi rimasti finiranno al televoto lampo. Ma chi rischia in questo caso di finire a rischio? Guardando ciò che accade nella Casa in questi giorni e le inimicizie createsi, è molto probabile che sia Grecia a non essere salvata dai compagni in caso di salvataggio a catena. Anche Lorenzo rischia molto, non essendo tra i preferiti della Casa. A rischiare inoltre è anche Arnold, che in queste prime puntate ha ricevuto molte nomination dai compagni. Che sia proprio uno di loro tre a dover abbandonare la Casa del Grande Fratello questa sera?

