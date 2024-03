Eliminato Grande fratello 2024: Anita rischia contro Sergio, Simona e Greta/ Il pronostico!

Grande fratello 2024, Anita Olivieri é tra i nominati nel reality show

Anita Olivieri, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli sono i nominati al nuovo televoto di rischio del Grande fratello. Mentre si avvicina la finale di Grande fratello 2024, attesa presumibilmente per il 25 marzo 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, i quattro nominati al televoto corrente del reality show nella Casa più spiata d’Italia si sfidano a colpi di voti dell’occhio pubblico per il salvataggio.

Beatrice Luzzi e Greta Rossetti, confronto su Vittorio Menozzi/ "Mai entrata nel merito del vostro rapporto"

E in un annesso pronostico a prima firma Il sussidiario.net, sulla base di un sondaggio aperto su Facebook che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza per il salvataggio tra i nominati, é possibile provare ad anticipare i risultati tanto attesi.

Grande fratello, Sergio D’Ottavi é il possibile eliminato prima della finale?

Ebbene. Nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, tra i quattro nominati che si contendono un posto alla puntata finale di Grande fratello habemus prima classificata Anita Olivieri quotata al 44% dei voti, seguita poi dalla seconda classificata Simona Tagli votata al 34% dei voti.

Beatrice Luzzi contro Paolo Massella: "Mi ha detto che non sono limpida"/ Letizia Petris lo difende

A chiudere la Top 3, per il salvataggio nel gioco e in particolare nella sfida per un posto nella rosa dei finalisti di Grande fratello, habemus poi Greta Rossetti, votata al 22% delle preferenze espresse in favore della nominata da parte dei supporters. E in ultima posizione per il salvataggio nel gioco di Grande fratello habemus poi Sergio D’Ottavi, che al primo exit-poll sui risultati del televoto corrente presenta lo zero percento di preferenze, preannunciandosi così come il potenziale eliminato al Grande Fratello.

Chiaramente, il solo content della nuova puntata di Grande fratello 2024 potrà confermare o sconfessare, del tutto o in parte, quanto pronosticato dei risultati del nuovo televoto del gioco condotto da Alfonso Signorini. Nel frattempo, intanto, cresce l’attesa per il via alla puntata finale che decreterà il vincitore assoluto di Grande fratello.

Eugenio Colombo spiazza: "Flirt Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi? Non me lo aspettavo"/ "Non è il suo tipo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA