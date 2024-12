Eliminato Grande Fratello 2024: Stefano e Federica a rischio

Nella 17esima puntata del Grande Fratello 2024 in onda oggi, lunedì 9 dicembre, ci sarà una nuova eliminazione. Al termine della scorsa puntata, dopo le nomination palesi e segrete, sono finiti al televoto Stefano Tediosi, Federica Petagna, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Il pubblico è stato chiamato a votare scegliendo il concorrente preferito, ma chi sarà l’eliminato della serata? Dai sondaggi, è probabile che a lasciare la Casa più spiata d’Italia sarà uno tra Federica e Stefano che, insieme ad Alfonso, hanno formato il triangolo di Temptation Island che, ad oggi, sembra essersi concluso.

Dopo essere rimasta da sola in casa con Stefano e Alfonso in tugurio, Federica ha fatto chiarezza sui propri sentimenti ammettendo di aver sentito profondamente la mancanza di Stefano con cui si è poi lasciata andare. Secondo i sondaggi, dovrebbe esserci un testa a testa tra Federica e Stefano ed è probabile che sarà fondamentale l’ultimo voto prima del televoto.

Eliminato Grande Fratello 2024: Amanda Lecciso o Luca Calvani fuori a sorpresa?

Con il televoto, tuttavia, le sorprese sono dietro l’angolo e non è da escludere che ciò avvenga anche questa sera. Per i sondaggi, non corrono alcun rischio di abbandonare la casa del Grande Fratello 2024 Amanda Lecciso e Luca Calvani. Tuttavia, già nei precedenti televoti, il risultato ufficiale è stato totalmente diverso dai sondaggi come accaduto in occasione dell’eliminazione di Iago Garcia.

Amanda Lecciso, finora, è quella che ha superato il maggior numero di nomination anche grazie al sostegno dei fandom di altri inquilini come quello di Mariavittoria Minghetti. Riuscirà a salvarsi anche questa sera o dovrà salutare tutti? Luca Calvani, invece, dopo essere stato il preferito del pubblico, supererà tranquillamente il televoto o potrebbe davvero lasciare la casa? Non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo.

