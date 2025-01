Grande Fratello, le nuove nomination e chi rischia l’eliminazione

Ieri sera, lunedì 27 gennaio 2025, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello ricca di colpi di scena e, come sempre, non è mancato il momento delle nomination. Nel corso della diretta il reality è rimasto “orfano” di Luca Calvani, uno dei grandi protagonisti di questa edizione, eliminato al televoto; anche in questa tornata di votazioni a rischio ci sono dei veterani del programma come Helena Prestes, Amanda Lecciso e Ilaria Galassi, finiti ieri in nomination assieme a tre new entry, ovvero Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Bernardo Cherubini.

Sicuramente grandi protagoniste di questa edizione come Helena e Amanda difficilmente abbandoneranno il programma; soprattutto la modella brasiliana gode di un ampio seguito di pubblico tra tv e social e, molto spesso, è stata premiata dai telespettatori. Anche Ilaria, nella Casa sin da settembre, può sperare di rimanervi; chi invece rischia di pagare lo scotto sono molto spesso le new entry e in questo caso potrebbe rischiare Bernardo, parso tra tutte il meno coinvolto nelle dinamiche di gioco.

Eliminato Grande Fratello, i sondaggi: Bernardo Cherubini rischia di uscire

Ma chi sarà l’eliminato del Grande Fratello nella prossima puntata, che andrà in onda giovedì 30 gennaio 2025 in prima serata come sempre su Canale 5? Secondo i sondaggi temporanei disponibili sul sito grandefratello.forumfree, al momento la concorrente più votata per essere salvata è Helena Prestes con il 42%, seguita da Amanda Lecciso al 21% e Chiara Cainelli al 15%; più distaccati troviamo invece Ilaria Galassi al 10%, Eva Grimaldi al 7% e infine Bernardo Cherubini con il solo 5%, dunque il principale indiziato all’eliminazione.

Il verdetto verrà come sempre comunicato dal padrone di casa Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata, in onda giovedì sera; il pubblico sino a quel momento ha dunque la possibilità di esprimere le proprie preferenze, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo inquilino della Casa a dover abbandonare il reality.