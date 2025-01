Emozioni da capogiro nell’ultima puntata del Grande Fratello 2024 e come sempre c’è sempre più di un concorrente che si erge a protagonista. Sicuramente ha destato scalpore l’eliminato della serata, Luca Calvani, che al televoto ha sfidato un’altra veterana del reality: Shaila Gatta. La seconda ha avuto la meglio ma è stata anche tra le prime a salutare commossa il compagno d’avventura a prescindere dal grado del rapporto reciproco. Tutti hanno accusato il colpo ma con un’eccezione anche piuttosto evidente: come racconta LaNostraTv, Ilaria Galassi è andata decisamente controcorrente accogliendo l’eliminazione di Luca Calvani addirittura con felicità.

Beatrice Luzzi frase "omofoba" contro Zeudi? Il web insorge/ Ennesimo scivolone al Grande Fratello

Da apprezzare la sincerità, soprattutto in un contesto dove spesso si contestano filtri e ‘sotterfugi’. Ilaria Galassi, negli attimi successivi all’eliminazione di Luca Calvani al Grande Fratello 2024, ha palesato la sua felicità per il verdetto prima con il linguaggio del corpo e poi confrontandosi con altri coinquilini.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sa del bonus di Shaila Gatta?/ La frase sussurrata crea sospetti

Ilaria Galassi senza filtri su Luca Calvani: “Anche se è brutto dirlo…”

“Vi posso dire una cosa? Io sono felice che sia uscito Luca”, spiazza così Ilaria Galassi parlando dell’uscita di Luca Calvani dal Grande Fratello 2024 dopo diversi mesi di permanenza. E’ evidente che tra i due il rapporto non è decollato e lo dimostrano piccole scintille avute nel corso dell’esperienza. Certo è che forse non ci si aspettava un commento così diretto dato anche l’impatto per la ‘perdita’ di un pezzo importante dell’attuale edizione del reality. La concorrente ha però motivato con schiettezza la sua esultanza: “Io non lo sopportavo, è brutto dirlo?”. A quest’ultimo interrogativo Mariavittoria Minghetti ha replicato: “Se è quello che senti, non è brutto dirlo”.