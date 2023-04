Eliminato sesto serale Amici 2023, chi è?/ I pronostici: Ramon, Cricca e Aaron a rischio

Chi è l’eliminato del sesto serale di Amici 2023? I pronostici

Oggi 20 aprile gli allievi del serale di Amici 2023 tornano in studio per registrare la puntata che andrà in onda sabato 22 aprile in prima serata su Canale 5. Siamo arrivati al sesto serale e, anche questa volta, è prevista una sola eliminazione, alla quale si arriverà attraverso il ballottaggio tra gli eliminati provvisori di ognuna delle manche giocate dalle squadre in gara. Tra i tre, uno verrà riammesso in gara, gli altri due si giocheranno il posto nella scuola. Ma chi rischia oggi di dover abbandonare Amici 22?

Al momento sono otto gli allievi rimasti in gara: Aaron, Ramon e Isobel – per la squadra di Zerbi-Celentano; Cricca, Angelina e Maddalena per Cuccarini-Lo; Wax e Mattia per Arisa-Todaro. Chi tra questi rischia davvero di abbandonare il serale di Amici in questa sesta puntata? I pronostici non mancano.

Eliminato sesto serale Amici 2023: Cricca, Ramon e Aaron a rischio?

Il nome più gettonato dai pronostici sull’eliminato del sesto serale di Amici 2023 è quello di Cricca. L’allievo di Lorella Cuccarini è d’altronde consapevole di essere forse quello più a rischio di tutti, tanto da versare già lacrime al ballottaggio a tre nella scorsa puntata. Anche per gran parte del pubblico, è Cricca che merita di lasciare la gara a questo punto. Riuscirà a salvarsi di nuovo o questa sera sarà quella dell’addio alla scuola?

A rischiare tra i ballerini, in virtù della formazione attuale delle varie squadre, è invece Ramon, già finito al ballottaggio la scorsa settimana. Una prova sta nel fatto che il ballerino della Celentano continua a perdere quasi tutte le sfide che lo vedono protagonista al serale. Meno di Cricca, ma comunque a rischio secondo i pronostici, è anche Aaron, che si è mostrato spesso insicuro nelle ultime prove esibite.

