Elio Abbagnato è il papà Eleonora Abbagnato, la ballerina, insegnante di danza classica e direttrice artistica italiana. Una famiglia unita e appassionata di sport quella della ex étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi che è cresciuta a Palermo da mamma, proprietaria di un negozio di abbigliamento, e il padre Elio ex dirigente della squadra di calcio del Palermo. Figlio di un noto calciatore della Sampierdarenese, Elio ha ricoperto il ruolo di dirigente della squadra calcio del Palermo nei primi anni ’80, città dove è cresciuto e dove ha sposato la donna della sua vita. L’uomo è sempre stato molto legato alla figlia Eleonora anche se nessuno poteva mai lontanamente immaginare che sarebbe diventata una delle ballerine più famose ed apprezzate al mondo.

Proprio Elio, parlando della figlia Eleonora Abbagnato, a Verissimo di Silvia Toffanin ha detto: “Eleonora è totalmente uguale a me, ha un carattere molto forte, è determinata, testarda”. La passione per la danza l’ha portata a lasciare la sua città, Palermo, in tenera età impegnata a girare per il mondo.

Eleonora Abbagnato e il rapporto con il padre Elio

Ogni qual volta Eleonora Abbagnato tornava a casa veniva accolta con grande amore dal padre Elio Abbagnato e dalla mamma Piera. L’assenza della figlia si è sempre fatta sentire con il padre che ha confessato di non essere molto contento quando, rientrando a casa nella camera di Eleonora, ritrovava il suo letto vuoto. Tra Elio e la figlia c’è sempre stato un bellissimo rapporto e proprio grazie al mestiere del padre, Eleonora ha imparato a conoscere il mondo del pallone sin da ragazzina. “Ho avuto familiarità con il mondo del calcio sin dall’infanzia” – ha confessato la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma rivelando – “ho sempre apprezzato il coinvolgimento emotivo e l’impegno”.

Infine Elio è contento non solo della carriera internazionale della figlia, ma anche del suo essere diventata mamma: “è una mamma ideale, in grado di seguire anche le due figlie non sue”.