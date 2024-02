Elio Arzu, chi è il marito di Emanuela Grimalda/ “Mi sono sposata a 47 anni, difficile scegliere l’abito”

Elio Arzu, chi è il marito di Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda, nota e amatissima attrice italiana, sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo questo pomeriggio. L’attrice è sposata con Elio Arzu, dal 1999; la coppia è convolata a nozze nel 2013, dopo tredici anni di fidanzamento.

Dopo due anni dalle nozze è nato il primo figlio Giaime, quando l’attrice aveva 51 anni: “Se mi sono mai chiesta fossi ‘troppo grande’? Te lo chiedi mille volte, ma quando decidi, smetti di domandartelo. Rimasi incinta a 50 anni. E’ stato naturale, anche se questa parola fa un po’ ridere perchè so di aver fatto un figlio in un periodo della vita piuttosto innaturale” affermava Grimalda a Panorama. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, a Vieni da me, l’attrice ha parlato di suo marito: “Mi sono sposata a 47 anni quindi era difficile scegliere l’abito da sposa. Non riuscivo a trovarlo…”

Chiara Rabbi, ex Uomini e Donne: lo sfogo contro le critiche degli haters/ “Ma cosa caz*o devo dimagrire?”

Emanuela Grimalda la relazione con Stefano Accorsi prima del marito Elio Arzu

Prima di sposarsi con il marito Elio Arzu, Emanuela ha avuto una relazione con Stefano Accorsi quando entrambi non erano ancora famosi. I due si conobbero nel 1994 a Bologna, poi la relazione è giunta al termine ma sono rimasti in buonissimi rapporti.

Giorgio Gori, chi è il marito di Cristina Parodi/ Il grande amore: "Sono stati anni intensi e bellissimi"

“Sono stata fidanzata con Stefano Accorsi per due anni. All’epoca lavoravo in teatro, è stato lui a spingermi a provare con il cinema. Pensavo che il grande schermo non facesse per me, che ci lavorassero solo le belle. Lui era bravo e molto bello. Mi ha spinta a trasferirmi a Roma, ma quando sono arrivata nella Capitale ci siamo lasciati” rivelava Grimalda al programma televisivo Vieni da me, alcuni anni fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA