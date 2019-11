EMANUELA GRIMALDA/ Mamma di Giaime a 50 anni: “Che fatica ma…” (Vieni da me)

Emanuela Grimalda a “Vieni da me” parla anche di maternità. L’attrice è infatti diventata mamma a 50 anni e si lascia andare ad uno sfogo che viene ben accolto dal pubblico. «È così difficile fare le mamme e lavorare. C’è una grande fatica dietro, se ci aiutassero di più…». Poi racconta come è maturato il desiderio di avere un figlio. «Ho scoperto di avere una vita piena di cose, ma molte non servivano. Ho seguito un percorso di analisi, cominciato perché volevo andare a fondo. E così ho scoperto di avere questo spazio dentro di me… Sono stata fortunata ed è nato quel bimbo meraviglioso». E si chiama Giaime. «È il nome di uno scrittore che amo. Volevamo un nome breve, ma non ci veniva. Non piaceva a nessuno». Infine a proposito del matrimonio con Elio Arzu svela: «Mi sono sposata a 47 anni quindi era difficile scegliere l’abito da sposa. Non riuscivo a trovarlo… Mi venne in mente il vestito di mia madre. La chiamai e me lo feci dare». (agg. di Silvana Palazzo)

EMANUELA GRIMALDA A VIENI DA ME

Emanuela Grimalda a “Vieni da me” si racconta, ma parte dal suo ultimo personaggio in Volevo fare la rockstar. «Il personaggio che interpreto è una mamma e nonna molto particolare, bizzarra. Viene da una vita di inciampi. Resta vedova presto, ce la mette tutta… Lei rientra in famiglia dopo l’incidente della figlia e prova a farsi apprezzare dai figli». Ma l’attrice torna indietro per parlare dei suoi inizi: «Volevo dipingere, poi ho fatto il Dams. Insistetti tanto con i miei, volevo andare via da Trieste. Finisco a Bologna e poi ad un certo punto incontro un ragazzo che mi fa trovare un copione, così comincio a fare teatro e cabaret. Il cabaret poi mi dava qualche soldo». A 25 anni si iscrisse ad un concorso comico che si concluse malissimo per lei. «Mi dicevano tutti di provarci. Feci un monologo, arrivai in finale e durante la mia performance venni riempita di fischi. Non rideva nessuno, mi fischiavano solamente. Eri un po’ carne al macello… Non sono uscita di casa per una settimana».

EMANUELA GRIMALDA E LA STORIA CON STEFANO ACCORSI

Fu un fiasco incredibile. «Mi vergognavo e quella ferita scottava. Ma le sberle o ti distruggono o ti svegliano. Decisi che era talmente cocente che capì che dovevo farla seriamente o smettere. Quindi ho cominciato a studiare». Emanuela Grimalda ne approfitta a Vieni da me per lanciare un messaggio ai giovani: «Hanno paura di sbagliare, c’è ansia da prestazione. I fischi sono la cosa più terribile che possa succedere ad un attore, ma si rimonta in sella e si può fare molto». Il fidanzato di allora, Stefano Accorsi, la convinse poi a trasferirsi a Roma. «Era molto bravo e bello», dice prima che venga svelato il suo nome. «Forse se non fosse stato per lui non sarei venuta a Roma. Siamo stati insieme due anni, poi ci sono stati degli strascichi. E alla fine decisi di restare a Roma». E così è proseguita la sua carriera: «Pensavo che il cinema non volesse me, che voleva solo i belli, per questo mi sono dedicata al teatro. Sentivo di essere più adatta a quello».



© RIPRODUZIONE RISERVATA