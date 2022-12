Elio Cipri, morto papà Syria e discografico/ “Non è stato facile dirti addio ma…”

Lutto per Syria e il mondo della musica: è morto Elio Cipri, papà della cantante e figura importante nel settore della discografia italiana. A darne notizia è stata proprio la figlia sui social: “Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci qualcosa. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante anche quando discutevamo per le stupidaggini!“, ha scritto su Instagram.

Ma Elio Cipri, all’anagrafe Elio Cipressi, è padre di un altro figlio, Giorgio, e lascia anche la moglie Paola. Morto all’ospedale Gemelli di Roma, aveva 74 anni. È stato proprio Elio Cipri a inventare nella sua lunga carriera la figura del promoter musicale. Lo è stato in tv per artisti come Minghi, Zucchero e Nek, ma anche tanti altri. Iniziò la sua carriera negli anni ’60 e ottenne in quel periodo il posto a “Un disco per l’estate”. Negli anni è diventato anche un riferimento nella comunicazione musicale e come talent scout, infatti ha curato l’ufficio stampa di molti artisti e organizzato appuntamenti di punta nel settore.

MORTO ELIO CIPRI: LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA

“Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme… Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come farò senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo. Riposa in pace anima bella, quanto amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato. Sei unico papà“, ha aggiunto Syria, la figlia di Elio Cipri sui social. Proprio tra i commenti spunta un messaggio di Nek, uno degli artisti con cui ha lavorato. “Elio. Tutte le volte che ci vedevamo ci piaceva ricordare i miei inizi in fonit cetra. Quando c’eri tu che migliaia di volte mi hai affiancato è accompagnato. Un abbraccio stretto a voi tutti in famiglia. Vi sono vicino“. Ma ci sono i messaggi di sostegno anche di Emma Marrone, Miriam Leone, Jovanotti, Mietta, Elisa, Virginia Raffaele. Invece la conduttrice Eleonora Daniele ha dedicato un post al papà di Syria: “Ciao Elio Cipri. La tua tenacia ed energia non se ne andranno mai. Proteggevi i tuoi artisti come un leone , la tua simpatia ci mancherà per sempre“.

