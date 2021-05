Elio e le Storie Tese, arriva la reunion?/ Video in sala prove “Saranno caz*i nostri”

Reunion in vista per Elio e le Storie Tese? È bastato un video pubblicato sui social per accendere la curiosità e la speranza dei tanti fan della band. Nel filmato, il gruppo sembra essere in sala prove, magari per preparare alcuni brani da riportare sul palco per la prima volta dopo lo scioglimento avvenuto nel 2018. Ad alimentare ancor di più la curiosità dei fan della band è l’esilarante didascalia che accompagna il video, in cui si fa appunto ironia sullo scioglimenti: “Ma non vi eravate sciolti? – Ma saranno caz*i nostri?“, si legge, citando una battuta di Elio diventata virale dopo lo show LOL. Ma ecco che, dopo circa un minuto, il video sembra interrompersi a favore di un carrello che dice: “Siamo spiacenti ma a causa di un problema inatteso al fusibile della fibra ottica la diretta Instagram con Elio e le Storie Tese è stata interrotta”.

Elio e le storie tese di nuovo insieme? L’entusiasmo dei fan

Inutile dire che i fan già sperano di rivederli insieme, anche se va ricordato che la band, che si è sciolta nel 2018 dopo 37 anni di carriera, è tornata sul palco insieme circa un anno e mezzo fa. Non sono quindi mancati i commenti, anche da parte di alcuni colleghi. Come Max Gazzè che ha scritto: “Quel silenzio è assordante, I love you”. Qualcun altro ha scritto “Siete dei grandi, vogliamo vedervi sempre così!”; e ancora “Maledetti ho dovuto ricontrollare volume e WiFi 3 volte prima di capire la vostra peerlata”, ha commentato un utente.

