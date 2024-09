Rocco Tanica all’attacco di Ilaria Salis: dalle battute nelle ultime settimane si è arrivati a una vera e propria battaglia social tra tweet e battute al vetriolo. Il tastierista di Elio e le Storie Tese ha colpito l’eurodeputata di Avs su diversi fronti, a partire dalle case abusive per finire all’antifascismo. Infatti, l’ultimo post del musicista e comico è arrivato dopo l’annuncio della partecipazione di Salis a una serie di incontri pubblici con Zerocalcare riguardo l’antifascismo in Europa, organizzati a Roma e Milano con l’aiuto della rete Antifa e The Left, che è il gruppo europeo di cui fa parte la politica a Strasburgo.

Il tema non è d’attualità per Tanica, che infatti ha sollecitato sul tema delle occupazioni abusive: «In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata? Perché avrei un impegno ma non vorrei perdermi il momento». L’ironia ha diviso sui social, tra chi ad esempio ha chiesto di sollecitare spiegazioni anche sugli immobili occupati da CasaPound e chi, invece, ha evidenziato l’ipocrisia dell’eurodeputata.

ROCCO TANICA ANCHE CONTRO IL PADRE DI ILARIA SALIS

Alcuni utenti hanno chiesto a Tanica il motivo della sua mancata partecipazione, una provocazione a cui ha replicato sempre con delle battute relative alla vicenda che vede la politica al centro di una bufera: «Perché temo mi occupino le case mentre sono lì» e che sarebbe stato occupato anche il suo tempo, facendo leva sul gioco di parole. La questione era già stata sollevata da Tanica, che aveva avuto uno scontro molto acceso col padre di Ilaria Salis. Questi aveva condiviso un’immagine in cui si vede la figlia in barca ed evidenziato quanto fosse diversa questa estate rispetto alla precedente, visto che la donna era detenuta in Ungheria.

Ma non si è fatta attendere la replica piccata dell’artista di Elio e le Storie Tese: «Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupate la barca». Parole che hanno spinto l’uomo a bloccare il musicista su X. Quando se ne è reso conto, Tanica ha replicato sempre con sarcasmo, chiedendo a Roberto Salis il motivo del blocco, mostrando un ironico sostegno e attaccandolo a livello personale sul suo aspetto fisico («Tra l’altro hai pure un bel seno, florido, mai sfacciato»), chiedendo poi agli utenti di scriverli e intercedere.