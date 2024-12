Perché Elio e le Storie Tese si sono sciolti? Se lo chiedevano, fino a non molto tempo fa, i fan del famosissimo gruppo musicale, che in realtà però è unito più che mai e non ha intenzione di separarsi. All’appello manca solo Rocco Tanica, che non fa più parte della formazione attuale perché sfinito dalle pressioni dei live. “Questa è la versione ufficiale ma sappiamo che si tratta di scuse”, spiega Elio in una bella intervista di non molto tempo fa a Oggi. “Siamo sempre amici, non abbiamo rotto – precisa ancora il cantante – ognuno è fatto a modo suo e poi noi siamo insieme da quarant’anni, è comprensibile che uno prima o poi si annoi o non regga più certi ritmi”.

Rocco Tanica vs Ilaria Salis "Quando ci parli delle case occupate?"/ L'attacco al padre "Vi recupera Rackete"

Oltre ad Elio nello schieramento attuale troviamo Cesareo (Davide Civaschi), Faso (Nicola Fasani), Jantoman (Antonello Aguzzi), Vittorio Cosma e Paola Folli. Non c’è invece lo storico batterista Christian Meyer, che infatti non ha preso parte ai tour 2024.

Elio e le Storie Tese si sono sciolti? No, più uniti che mai: ecco l’attuale formazione

Le voci sullo scioglimento di Elio e le Storie Tese si erano intensificate dopo un lungo stop di sei anni. Uno stop creativo, che però non ha portato alla fine del gruppo. Sempre Elio, nella suddetta intervista a Oggi, spiega che la band è sempre rimasta unita e compatta in questo periodo. “Se abbiamo cambiato idea col tempo? Ora posso dire che non ci siamo mai veramente sciolti. Ci sono quelli che si sciolgono e basta, ma la maggior parte poi si rimettono insieme. I più bravi per noi sono sempre stati i Pooh”, spiega.

Scaletta Elio e Le Storie Tese, concerto Bologna oggi 30 giugno 2024/ "Questo spettacolo è come un ritorno"

“Si sciolgono, si rimettono insieme […] noi puntiamo a fare il record di questa roba qua. Non so quando, ma tra poco, capiterà di nuovo”, dice tra il serio e il faceto l’artista.