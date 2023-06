Elio Petri, Mario De Felice e Alessandro Haber: ex Di Giuliana De Sio/ “L’amore più importante è stato con…”

Elio Petri, Mario De Felice e Alessandro Haber: chi sono gli ex di Giuliana De Sio

L’amore nella vita di Giuliana De Sio non è mai mancato. Tra le relazioni note dell’attrice ci sono quelle con Elio Petri, Mario De Felice e Alessandro Haber. Tre storie molte diverse e che l’attrice ha avuto in momenti differenti della sua vita. Il più grande amore della vita di Giuliana De Sio, tuttavia, resta Elio Petri. Di lui, l’attrice ha già parlato nelle precedenti interviste rilasciate proprio ai microfoni di Serena Bortone nel corso di Oggi è un altro giorno. “Litigavamo continuamente perché io a 20 anni non capivo cosa c’era nella mente di un 50enne. Adesso capisco perfettamente le sue parole di allora, eravamo molto simili ma ci volevano degli anni per capirlo”, le parole dell’attrice su Elio Petri.

Il regista, inoltre, era solito scriverle delle lettere che l’attrice, proprio a Serena Bortone, ha raccontato di aver riletto “anni dopo la sua morte e ho capito cose che prima non capivo perché quando le ho rilette avevo l’età che aveva lui quando le ha scritte”.

Giuliana De Sio e le storie con Mario De Felice e Alessandro Haber

Gli altri amori noti di Giuliana De Sio sono quelli con Mario De Felice, ex corteggiatore di Uomini e Donne con cui la storia è finita da tempo. Di lui, però, l’attrice preferisce non parlare e non svelare nel dettaglio i motivi che hanno portato alla rottura. Con Alessandro Haber, invece, la storia risale a diversi anni fa.

Anche della relazione con Alessandro Haber la De Sio ha parlato nel salotto di Oggi è un altro giorno nel corso di un’intervista rilasciata a settembre 2021. “Ci siamo presi a botte, ci lanciavamo le cose, le scarpe, ma eravamo giovanissimi, avevamo tutta la vita davanti”, ha detto all’epoca.

