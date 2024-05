Alessandro Haber ed Elio Petri, ex fidanzati di Giulia De Sio: “Avuto un aborto”/ “Figlio? Persi molti”

Giuliana De Sio choc: “Subìto cinque aborti, provato in tutti i modi ad avere un figlio”

Ospite nella puntata di questa sera, in seconda serata su Rai2, di Storie di Donne al Bivio Giuliana De Sio si sbilancerà molto sulla sua vita privata e professionale. L’attrice partenopea durante la sua carriera televisiva, cinematografica e teatrale ha collezionato molti successi. Travagliata, invece, è stata la sua vita privata. Ha avuto tante relazioni, dalle grandi storie d’amore ai brevi flirt passeggeri tuttavia nella vita di Giuliana De Sio non sono mancati anche i drammi, l’aborto subito durante la sua relazione con Alessandro Haber ed anche negli anni successivi ha avuto gravidanze interrotte.

In una recente intervista a DiPiù, infatti, proprio parlando del suo primo grande amore con Alessandro Haber aveva confessato: “Litigavamo spesso. Alessandro era un uomo molto geloso e invidioso del successo che stavo ottenendo. Ma fu una storia entusiasmante, la nostra. Lui era molto innamorato. Io un poco meno. Finì per consunzione, per la perdita del bambino e perché a diciotto anni un amore difficilmente può durare”. Di aborti Giuliana De Sio ne ha subìti purtroppo 5: “Ci ho provato in tutti i modi ad avere un figlio, anche con l’inseminazione artificiale. Io non credo nel destino, ma evidentemente non dovevo diventare mamma. Ma me lo sento, ne sono convinta: sarei stata un’ottima madre. Quando vedevo la mia pancia crescere ero felice, fantasticavo su come sarebbe stato.”

Giuliana De Sio ha conosciuto e si è innamorata di Alessandro Haber a soli 18 anni. Grande storia d’amore fatta da passione e gelosia è finita dopo pochi anni soprattutto a causa del dolore dell’aborto ma anche per la giovane età. Altro grande amore è stato Elio Petri, regista di ben ventotto anni più grande morto a soli 53 anni per un tumore. Gian Maria Volontè è stato fidanzato di Giuliana De Sio per poco tempo mentre più duratura è stata la storia d’amore con il produttore marocchino, Abdou Asciuba ma anche questa volta il sogno di allargare la famiglia non si concretizzò mai: “Fu un colpo di fulmine. Lui aveva 35 anni, io 26. Mi innamorai di quest’uomo di cultura diversa, di religione diversa, e dall’indubbio fascino. Andai a vivere metà del tempo in Marocco, per stare al suo fianco e scacciare i cattivi pensieri. Rimasi incinta due volte e in entrambi i casi persi il figlio che avevo in grembo. Gli aborti, le sue reticenze e le differenze culturali e caratteriali ci allontanarono.”

In età più matura ebbe una relazione prima con il regista Elvio Porta e poi con il musicista Giuseppe Fulcheri. Con il primo subì di nuovo un aborto mentre con il secondo provò ad avere un figlio con l’inseminazione artificiale ma senza successo. Al settimanale DiPiù ha rivelato: “Anche con lui provai ad avere un figlio, con l’inseminazione artificiale. Rimasi incinta, ma persi il bambino sempre al quarto mese di gravidanza”. Poi fu lasciata. E da quel giorno, “dopo essere stata lasciata per la prima volta, non sono più riuscita a innamorarmi.”











