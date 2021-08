Elisa Balsamo, video caduta Omnium femminile Olimpiadi/ Paura per ciclista investita

ELISA BALSAMO, PAURA PER LA CADUTA IN PISTA

Questa mattina si è svolta la gara di Omnium femminile valida per il ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed andiamo quindi ad analizzare il video con Elisa Balsamo protagonista di una brutta caduta. La nostra alteta azzurra è finita a terra sul legno del velodromo di Izu quando stava uscendo dalla curva prima di affrontare l’ultimo giro nel corso della prima prova dello scratch coinvolgendo anche altre cicliste come l’irlandese Kay fra le altre e, dopo essere stata colpita pure dalla sua stessa bicicletta, è stata anche investita dall’egiziana Ebtissam Zayed Ahmed, la quale le è transitata a tutta velocità sulla zona addominale nel tentativo di evitarla passando dalla parte interna della pista.

Diretta cerimonia chiusura Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video: si spegne la torcia

L’incidente ha compromesso il proseguimento della gara per la Elisa Balsamo che non è più riuscita a rendere come lei stessa si aspettava rimanendo ben lontana dalle posizioni utili per conquistare una medaglia.



VIDEO CADUTA ELISA BALSAMO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Il video della caduta di Elisa Balsamo nel corso dell’Omnium femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata davvero impressionante per i colpi subiti dalla ciclista italiana e per il numero di atlete coinvolte nell’incidente. La caduta, provocata inizialmente dalla polacca Daria Pikulik e che ha coinvolto pure parte dei giudici tra cui il presidente di giuria che è stato portato via in barella. La ventitreenne originaria di Cuneo è stata comunque in grado di rialzarsi e di completare la prova nonostante il dolore a differenza di altre quattro sue colleghe che hanno invece optato per il ritiro. Tanta amarezza per la Balsamo a fine gara come ha raccontato ai microfoni di Rai Sport avendo chiuso la sua gara al quattordicesimo posto assoluto in classifica senza mai poter lottare per una medaglia.

Farfalle Azzurre, chi sono/ Da Alessia a Martina: bronzo Ginnastica ritmica Olimpiadi

LEGGI ANCHE:

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie e classifica: rimonta USA, Cina beffata!

© RIPRODUZIONE RISERVATA