Elisa Caruso, Sofia e Gloria, moglie e figlie Peppe Iodice/ “Uniamo l’alto e il basso

Elisa Caruso, Sofia e Gloria, moglie e figlie Peppe Iodice, il cultore della comicità e dell’improvvisazione tra i protagonisti di Stasera tutto è possibile. Una carriera in ascesa quella del comico e conduttore che dalla tv locale è passata a quella nazionale con grandissimo successo vincendo anche nel 1997 il prestigioso Premio Charlot dedicato al cabaret. Passo dopo passo, Iodice è riuscito a portare la sua ironia e comicità nella tv nazionale per la gioia della sua famiglia che ha sempre creduto in lui. Il comico e cabarettista, infatti, è felicemente sposato con Elisa Caruso, una laureata in sanscrito. Un grande amore da cui sono nate anche due splendide figlie: la prima Sofia nata nel 2011 e poi Gloria arrivata nel 2014.

Lory Del Santo con Marco Cucolo a L'isola dei famosi 2022/ "Se lui trova un'altra? Ecco cosa faccio!"

La coppia è felicemente innamorata, ma sono pochissime le informazioni sul loro conto. Sia Elisa che le figlie Sofia e Gloria, infatti, nonostante la popolarità del marito non sono mai apparse in tv prediligendo una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Peppe Iodice: “mia moglie Elisa Caruso è una laureata in sanscrito”

Pochissime sono le informazioni su Elisa Caruso, la moglie di Peppe Iodice. In realtà a sbottonarsi un pò raccontando della sua sfera privata e sentimentale è stato proprio il cultore della comicità e dell’improvvisazione che intervistato da Fanpage.it ha rivelato: “io sono sposato con una laureata in sanscrito, lei è il mio alto. Quindi unire l’alto e il basso è la cifra della mia vita. Ma è comune a tanti. Ti faccio un esempio. Quando mi capita di essere a cena con un artista che fa musica colta, per esempio, gli chiedo se conosce “Chillo va pazzo pe’ te”, lui prende e te la comincia a cantare. È sorprendente. Quello che ho voluto fare in questo spettacolo è stato anche questo. Riprodurre il clima di quei momenti personali”.

Aurora Ruffino/ Noi, il fidanzato Maxime e il futuro in Rai: "Progetto diverso"

Parlando poi del suo successo, Iodice ha dichiarato: “faccio questo lavoro da trent’anni e ogni anno ho fatto un passaggio in più, ho trovato uno spunto in più. È stato estenuante perché la famosa gavetta è durata tanto. Sono più consapevole, oggi. Ho le idee chiare e ci è voluto tempo. È anche vero che il tempo stesso ti regala maggiore esperienza e maggiore possibilità di imporre il tuo modo di fare”.

LEGGI ANCHE:

Una giusta causa, storia vera Ruth Bader Ginsburg/ Chi è? Studi e battaglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA