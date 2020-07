Stefano De Martino innervosito da Peppe Iodice/ “Io con Barbara D’Urso? Ti denuncio”

Peppe Iodice torna a colpire. Ormai quello con le “domande scomode” del comico a Stefano De Martino è un siparietto fisso che ha luogo in ogni puntata di Made in Sud. Anche questa volta, infatti, il comico napoletano non si è lasciato sfuggire l’opportunità di stuzzicare il conduttore con le sue curiosità sugli affari amorosi che lo riguardano. E così, dopo le voce della presunta relazione con Alessia Marcuzzi, Peppe Iodice ha cercato di indagare, partendo col ‘richiamare’ Stefano: “Ma che hai combinato? Un’ennesima settimana in cui stai facendo solo guai. Allora! Devi smetterla!”. Così ha incalzato, lanciando la palese frecciatina: “Che hai fatto con quella conduttrice? Veramente te stai a magnann’ a Barbara d’Urso? Ti piace la vecchiamma”.

Stefano De Martino replica a Peppe Iodice: “Ti denuncio!”

Il riferimento a Barbara D’Urso, chiaramente ironico, ha fatto sobbalzare Stefano De Martino che ha replicato, quasi un po’ scocciato, all’ennesima battuta del comico di Made in Sud sulla sua vita personale. “Jamme Peppe, ti denuncio, sarebbe la volta buona”, sono state le parole del conduttore. D’altronde di frecciatine nel corso della puntata non sono mancate, anche se proprio Iodice è andato nuovamente dritto al punto. E questa mattina di indiscrezioni su Stefano e Belen non sono mancate. Il settimanale Chi ha infatti pubblicato le foto dell’ex moglie intenta a baciare con passione Gianmaria Antinolfi; per De Martino, invece, avvistamento con un’altra Rodriguez: la modella venezuelana Mariana. Iodice ha già altro materiale su cui poter scherzare la prossima puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA