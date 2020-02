Elisa De Panicis “Coronavirus? Il Sud ha vinto contro il Nord”/ Scoppia la polemica

Elisa De Panicis nella bufera per alcune storie pubblicate su Instagram come fa sapere il portale Gossip e Tv in cui parla del coronavirus. L’emergenza scattata in Italia e che sta costringendo migliaia di persona a vivere in quarantena continua a far paura. Molti vip hanno cercato di ridimensionare l’allarme esortando i propri followers a non farsi prendere dal panico. Tra questi c’è Elisa De Panicis che ha ironizzato sull’argomento con alcune story. “Io lo so che ora tante persone inizieranno a scrivermi cose super cattivissime nei messaggi”, ha dichiarato Elisa tin una prima story. In un video successivo che ha poi rimosso, ridendo, aggiunge: “Il Sud ha vinto contro il Nord perché quelli del Nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi e i lombardi e i veneti…per una volta ce l’abbiamo fatta!”. In poco tempo, le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 hanno fatto il giro del web scatenando la dura reazione degli utenti.

ELISA DE PANICIS E IL CORONAVIRUS, BUFERA SUL WEB: “NON SI PUO’ SCHERZARE”

Le parole di Elisa De Panicis sul coronavirus non sono affatto piaciute agli internauto che hanno duramente attaccato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, rea di aver scherzato su una questione delicata e che sta provocando anche diversi morti. “Non c’é niente da ridere e sono del sud anche io! Trovo assurdo che si scherzi su una cosa del genere considerato che ci sono stati dei morti!”, scrive una signora. E ancora: “Non so come fa la gente a seguirti dopo le cose che hai detto del Coronavirus e delle persone del Nord”, “Non c’è limite al peggio…. E il dramma è che c’è gente che la segue”, “Perchè si deve dare importanza a certa gente?”, “io sono del Sud.. Mi vergogno per lei! Noi diamo tutto il rispetto e il sostegno morale possibile per tutto ciò che sta per accadere. Forza, supereremo anche questa!”. I messaggi contro Elisa De Panicis sono davvero tanti: l’ex gieffina tornerà sull’argomento?





© RIPRODUZIONE RISERVATA