Elisa De Panicis e Mila Suarez, che c’è dietro il bacio?/ Un segreto su Netflix e…

Il bacio saffico tra Elisa De Panicis e Mila Suarez al Festival del Cinema di Venezia 2020 ha infiammato il red carpet e non solo. Non poteva ovviamente sfuggire ai fotografi, che in pochi secondi le hanno immortalate regalando l’immagine più chiacchierata delle ultime ore. Con buona pace delle Sorelle Macaluso, visto che le due ex gieffine hanno calcato il red carpet per l’anteprima del film di Emma Dante. Il bacio passionale tra l’influencer e la modella ha ricordato quello più famoso tra Britney Spears e Madonna sul palco dei VMAs del 2003, citato tra l’altro nelle storie social. In molti si sono chiesti cosa ci sia dietro questo bacio. Ebbene, siamo in grado di soddisfare la vostra curiosità. Stando a indiscrezioni raccolte da IlSussidiario.net, dietro al bacio tra Elisa De Panicis e Mila Suarez ci sarebbe un progetto “top secret” che vedrebbe coinvolto il colosso dello streaming mondiale Netflix, e si tratterebbe di una nuova serie tv. Ma non è finita qui, perché in ballo ci sarebbe anche un nuovo videoclip musicale. Secondo le prime informazioni il progetto riguarderebbe però soltanto Elisa De Panicis.

ELISA DE PANICIS E MILA SUAREZ, DIETRO IL BACIO…

Quel bacio è allora un “punto di partenza” per Elisa De Panicis per un nuovo progetto. Eppure Elisa sul suo account Instagram ha pubblicato una foto diversa in compagnia dell’amica. Niente bacio, ma un abbraccio molto sensuale a Venezia e la didascalia “You are my Half part” col tag per Campari. Tante le immagini invece condivise tra le Instagram Stories, soprattutto quelle del bacio e di alcune reazioni che ha suscitato. Mila Suarez, invece, si è soffermata sulle emozioni che le sta regalando il Festival del Cinema di Venezia: «Come ogni anno una garanzia, è un’emozione davvero unica, un grazie di cuore per la bellissima esperienza che questa mostra riesce a darmi». Anche lei, come Elisa De Panicis, ha condiviso la foto del bacio saffico tra Britney Spears e Madonna, senza però entrare nel merito del gesto e delle sue motivazioni. Ma presto lo scopriremo, visto che secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto a IlSussidiario.net c’è molto di più dietro quel bacio che ha surriscaldato il clima a Venezia.



