Netflix gratis/ Film e serie tv in streaming senza abbonamento: da Elite a…

Da qualche giorno è attiva la possibilità di guardare Netflix gratis e l’iniziativa sta raccogliendo ampi consensi. Come vi abbiamo raccontato, il colosso dello streaming ha deciso di rendere gratuita una lista di film e serie tv per tutti coloro che non sono ancora abbonati. Una mossa senza ombra di dubbio mirata ad accogliere nuovi clienti, per tentare di convincere i non abbonati a dare una chance al player streaming, sempre più in espansione. La bontà dell’iniziativa è testimoniata dal livello di lungometraggi e tv show messi a disposizione: dal bellissimo drama The Two Popes di Fernando Meirelles passando per il divertentissimo Murder Mistery che vede protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston, passando per serie tv di grande successo tra i più giovani come Stranger Things e Elite.

NETFLIX GRATIS: COME VEDERE FILM E SERIE TV SENZA ABBONAMENTO

L’elenco completo di film e serie tv Netflix a disposizione gratis è il seguente: Baby Boss – Di nuovo in affari, Bird Box, I Due papi, Murder Mystery, Elite, Grace and Frankie, Il nostro pianeta (docuserie), L’amore è cieco (reality show), Stranger Things, When They See Us. Netflix non ha chiarito se questa sezione resterà disponibile a tempo indeterminato o solo per una determinata finestra, ciò che è certo è che tantissimi stanno cogliendo l’occasione per dare uno sguardo ad alcuni lavori che fanno parte del ricco catalogo del player streaming. Come vi abbiamo già evidenziato, non è necessario fare un abbonamento per vedere film e serie tv: basta soltanto accedere alla sezione Watch Free (clicca qui) e goderti lo spettacolo. Ricordiamo che dopo il bellissino Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, Netflix domani rilascerà il meraviglioso Sto pensando di finirla qui, il ritorno di Charlie Kaufman.



