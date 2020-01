Elisa De Panicis/ “Salvo perdonato, Andrea Denver? C’è stato qualcosa, ma non ora…”

Elisa De Panicis è stata senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questa prima parte del Grande Fratello Vip. L’ex Uomini e Donne, già eliminata dalla casa più spiata di Italia, è stata oggetto di alcune parole non proprio ortodosse da parte di Salvo Veneziano (che sono costate la squalifica all’ex Gf1), ed ha fatto parlare di se anche per un flirt con Andrea Denver. Del resto la conoscenza fra i due non è iniziata con il Gf Vip, in quanto entrambi hanno già lavorato assieme in Spagna per l’edizione iberica de L’Isola dei Famosi: “Andrea è stata una persona molto importante negli ultimi due anni della mia vita – ha spiegato Elisa stamane ai microfoni de Il Giornale – noi ci conoscevamo ancor prima di entrare nella Casa. Con Andrea, ci siamo aiutati a vicenda, io uscivo da una storia complicata, lui da una di tre anni”.

ELISA DE PANICIS: “ANDREA? NON C’ERA PIU’ LA MIA DISPONIBILITA’…”

Nella casa, comunque, non sembrerebbe esservi stato nulla fra i due, visto che tra l’altro si mormora che la bella De Panicis sia fidanzata con il calciatore del Milan, Theo Hernandez: “Purtroppo però nel caso del “Grande Fratello Vip”, con tutto l’affetto possibile, ci siamo incontrati quando da parte mia c’era poca disponibilità – ha continuato la ragazza – perché avevo deciso di non continuare più con lui con lo stesso ritmo che avevamo preso, con lo scherzare tra di noi, con l’attrazione sia fisica che mentale”. Ma quando Andrea ha saputo che avrebbe partecipato al Gf Vip con Elisa, come ha reagito? “Lui è stato contentissimo – risponde l’ex inquilina della casa del Grande Fratello al collega de Il Giornale – anche perché quando eravamo insieme a Miami spesso avevamo pensato a questa cosa, ad esempio stava per partire ‘Pechino Express’ e io avevo proposto lui come mio partner. Però un conto è un reality all’aperto, un conto è una convivenza 24 ore su 24 spiati dalle telecamere, visto che tra noi due c’era stato qualcosa e sarebbe stato inevitabile non ricadere in tentazione. Io tra l’altro stavo uscendo con un ragazzo, quindi anche se Andrea è stato importante io non ero pronto a rivederlo ma soprattutto a convivere con lui”. Infine un commento sulla questione Salvo Veneziano, ed Elisa fa capire di aver perdonato l’ex coinquilino: “Per me nella vita è importante porgere l’altra guancia. Salvo l’ho anche salutato nei camerini anche se lui ha cercato di schivarmi forse perché si sentiva un po’ in imbarazzo”.

