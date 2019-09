ELISA DI FRANCISCA/ il matrimonio con Ivan Villa: i momenti più belli (Verissimo)

Elisa Di Francisca e Ivan Villa il matrimonio

Il giorno più bello di Elisa Di Francisca, schermitrice italiana oggi ospite a Verissimo, è stato a inizio settembre. Il 4 di questo mese, infatti, Elisa è convolata a nozze con Ivan Villa, autore e produttore televisivo con cui era fidanzata da quattro anni. La Di Francisca si è presentata con un abito firmato Alessandro Rinaudo, visibile nelle foto che lei stessa ha pubblicato su Instagram. Tra gli invitati illustri, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il ballerino Raimondo Todaro, che ha condiviso con lei l’esperienza di Ballando con le stelle. La sportiva, medaglia d’oro da Londra nel 2012 sia nell’individuale che nella gara a squadre, ha scelto come location l’isola di Ischia. Difficile dire quale sia stato il momento più bello: “È stata una giornata fantastica e ricca di emozioni. Uscita dalla chiesa, mi sono rilassata dopo l’emozione e la tensione legate alla solennità della celebrazione”, ha dichiarato in seguito a Il Golfo 24. “Sono davvero tanti i momenti che non dimenticherò come quando il nostro piccolo Ettore (il figlio avuto nel 2017) ha portato le fedi in chiesa. Ma il momento più bello in assoluto – ride – è stato a fine giornata quando sono andata a dormire. Una giornata ricca di emozioni ed a sera, ero decisamente stanca”.

Il matrimonio di Elisa Di Francisca, “più che un’Olimpiade”

La domanda è scontata, ma tra sposarsi e vincere una medaglia alle Olimpiadi, Elisa Di Francisca sceglie la prima: “Il matrimonio è un progetto di vita che riguarda la vita reale. Vincere una medaglia riguarda la passione che è anche il lavoro. La vita affettiva non è paragonabile con quella lavorativa. Sono due piani totalmente diversi”. Per dare spazio all’organizzazione, la Di Francisca ha messo da parte gli allenamenti. L’anno prossimo sarà un anno importante, con Tokyo e tutto il resto: “Mi sono rimboccata le maniche e riorganizzata la vita familiare. Grazie ai nonni ed al nido riusciamo ad incastrare tutti i pezzi del puzzle. Sarà un anno faticoso ma spero anche bello perché sarà l’ultima Olimpiade”. Nonostante la fatica, Elisa continua ad amare profondamente quello che fa: “A me lo sport in generale e la scherma in particolare ha insegnato tanto. Sport significa allenamento, sacrifici, realizzazione personale, voglia di porsi degli obiettivi e centrarli. Ogni cosa deve essere conquistata. E credo che questa sia una regola di vita e non solo per lo sport. Ogni cosa ha un sapore diverso quando dietro ci sono sacrifici e lavoro. E questo vale sia per una vittoria come può essere quella alle Olimpiadi, sia per un figlio che nasce o anche il matrimonio. È tutto frutto di un volersi bene e lottare per i propri obiettivi. Sempre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA