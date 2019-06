Elisa Di Francisca/ Prima degli Europei di scherma l’intervista TV (Belve)

Dopo l’intervista a Barbara Palombelli, andrà in onda su Nove la chiacchierata tra Francesca Fagnani ed Elisa Di Francisca, ospite di “Belve”. Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si terranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di scherma. Terminata la regolare sessione della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito faranno ritorno in pedana per potersi sfidare e tentare di conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno si è portata a casa la bellezza di otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti, volendo ribadire la grande tradizione di questa specialità in ambito internazionale. Tra i convocati nel fioretto, arriva proprio Elisa Di Francisca, “osservata” speciale. La campionessa olimpica a Londra 2012, argento a Rio 2016, è tornata in pedana dopo la maternità con fortissime motivazioni per il raggiungimento del traguardo a Cinque Cerchi. Occhi puntati pure sulla compagna di squadra Arianna Errigo, al centro dello spinoso caso in riferimento alla partecipazione nelle gare di fioretto e di sciabola che tanto ha fatto questionare.

Elisa Di Francisca ospite di Belve, stasera sul Nove

In attesa di poter vedere Elisa Di Francisca all’opera nello sport che l’ha resa famosa nel mondo, questa sera la vedremo intervistata in onda sul canale Nove. Ed infatti Francesca Fagnani, sarà metterla perfettamente a suo agio nel corso di “Belve”, in onda nella seconda serata. La schermitrice di Jesi non è nuova di apparizioni televisive e molti la ricordano per essersi messa in gioco nel corso di Ballando con le stelle di alcuni anni addietro. Per questo motivo, è molto apprezzata sia dagli appassionati dello sport che da coloro che amano la televisione, avendola potuta ammirare in molteplici campi differenti. “BELVE” è un programma scritto da Francesca Fagnani e prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

