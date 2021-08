Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata 21 agosto: chi è Cristiano?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata in replica del 21 agosto

Il momento clou è arrivato e nella seconda parte della puntata numero 10 di Elisa di Rivombrosa 2 in onda oggi, 21 agosto, su Canale5, ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Per la bella protagonista con il volto di Vittoria Puccini, è arrivato il momento di conoscere la verità ed andare avanti con la sua vita senza dimenticare tutto quello che è successo in questo periodo a Napoli. Proprio nei primi minuti di questa nuova puntata, Christian rivelerà ad Elisa la sua identità confermando che lui in realtà è il vero signore dei Quattro Venti e che Nicola si trova al suo posto solo perché suo padre, Michele di Conegliano, ha portato via alla sua figlia tutto quello che aveva. Christian è quindi il principe di Montesanto, Cristiano Caracciolo, e da sempre lotta per avere ciò che gli spetta e liberare la sua terra dalla tirannia del barone di Conegliano. A quel punto Elisa si scioglie e consegna proprio a lui la Stella Marina su cui ha messo le mani la sera che è scappata dal castello e così lui rivela le sue intenzioni, quelle di vendicarsi del barone.

Elisa di Rivombrosa 2, chi è davvero Cristiano?

La protagonista di Elisa di Rivombrosa 2 proverà a farlo ragionare allontanando da lui questi propositi sanguinosi ma alla fine, quando non riuscirà nel suo intento, ripartità per tornare a casa in modo tale da mettere al suo posto Armand, l’uomo che ha distrutto la sua vita, e fuggire anche alle grinfie del barone. Sarà davvero così facile lasciare Napoli per mettersi in salvo? Ancora una volta sul suo cammino farà capolino Lucrezia pronta a tenderle una trappola, un vero e proprio agguato in cui viene ucciso Fra Simone. In quello stesso momento, poco lontano, Cristiano decide di rivelarsi ai lazzaroni prendendo d’assalto il palazzo e trovandosi finalmente con il barone tra le mani. Proprio nel momento in cui sta provando ad ucciderlo per avere la sua vendetta gli balzano alla mente le parole e le preghiere di Elisa e così decide di lasciar perdere. A quel punto non rimane che una reunion e i due decidono di ripartire insieme per Rivombrosa.

Solo in questo modo Cristiano potrà essere ancora utile alla sua bella Elisa e, nel frattempo, avere un ‘regno’ di cui occuparsi. I due riusciranno a risolvere tutte le questioni che la bella Elisa ha lasciato in sospeso prima di partire alla volta di Napoli per chiedere aiuto? Lo scopriremo solo nel pomeriggio di oggi quando la fiction tornerà in onda, in replica, con metà puntata.

