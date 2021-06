Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata 26 giugno: Fabrizio morirà?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata oggi, 26 giugno

Ancora una puntata in replica per Elisa di Rivombrosa 2 che torna in onda oggi, 26 giugno, nel pomeriggio di Canale5 e, precisamente, intorno alle 14.10, per sconvolgere i suoi fan. Le cose non sono partite benissimo per i protagonisti e per il conte Ristori che prima ha dovuto affrontare i problemi di siccità e di mancanza di cibo nelle sue terre e per i suoi uomini e poi anche il colera che ha rischiato di strappargli via il piccolo Martino. Sistemate queste prime cose, ecco spuntare un altro problema che, questa volta, potrebbe spazzare via per sempre il sogno di Elisa e Fabrizio di essere felici per sempre al fianco dei loro cari.

Fabrizio Ristori morirà?

In particolare, le anticipazioni della puntata in replica di oggi, 26 giugno, di Elisa di Rivombrosa 2, rivelano che la scelta di Elisa di chiedere aiuto a Victor si dimostra vincente, almeno in parte. Per via dell’ottimo lavoro dei braccianti di Victor, Fabrizio dovrà arrendersi mettendo da parte la sua gelosia e ammettendo che la scelta della moglie è stata vincente. Ma i guai per gli abitanti della tenuta non sono mai abbastanza e anche nella puntata di oggi succederà di tutto soprattutto quando il magazzino in cui erano conservati gli otri prende fuoco e il vino va perduto. A questo punto sembra che niente possa più salvare la tenuta e questo spinge il Conte ad inviare una lettera al Barone di Conegliano chiedendo il suo aiuto. L’uomo è debitore nei confronti di Fabrizio che gli salvò la vita in un agguato ma Ranieri ci mette lo zampino e ferma la lettera. Intanto viene fuori che proprio Ranieri, con Armand complice, ha fatto appiccare l’incendio e non vuole fermarsi. La notte di Natale invia Armand e altri briganti a tendere un agguato al conte che riesce ad uccidere Ranieri, lui morirà nello scontro?

