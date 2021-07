Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata oggi 31 luglio: chi ha rapito la figlia di Elisa?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata in replica di oggi, 31 luglio

Elisa di Rivombrosa 2 torna in onda anche oggi, 31 luglio, nel pomeriggio di Canale5 per la gioia dei fan che stanno seguendo con piacere le repliche della seconda stagione, quella che ha visto uscire di scena Alessandro Preziosi e il suo Conte Fabrizio Ristori. Proprio in virtù di quello che è successo, Elisa ha deciso di prendere in mano la situazione partendo per Napoli e ottenendo così quell’aiuto che proprio l’amato marito avrebbe voluto portare alla tenuta. Cosa sarà in grado di fare? Fino a qualche giorno fa sembrava che le cose non fossero così semplici con il Barone. Proprio quest’ultimo ha provato a tenere a bada Elisa seguendo la passione che lo lega a Lucrezia fino a quando la bella rossa ha ficcato il naso dove non doveva e questa cosa ha cambiato un po’ il suo atteggiamento. Lucrezia è costretta a rimanere lontana da lui ma questo non la ferma, anzi. Elisa, dal canto suo, è già in balia del suo cambiamento, riuscirà ad ottenere finalmente quello che vuole?

Anticipazioni Ines dell'Anima Mia, seconda puntata/ Pedro e Ines insieme dopo che..

Elisa di Rivombrosa 2: chi ha rapito la figlia di Elisa?

Prenderà il via da qui la nuova replica di Elisa di Rivombrosa 2 nella quale Elisa sarà di nuovo nei guai. Al suo ritorno a casa non troverà la piccola Agnese e la sua balia, che fine ha fatto sua figlia e chi potrebbe farle del male? In suo aiuto arrivano subito i suoi amici, Gaetano ed Isabella, che iniziano ad indagare in giro per Napoli ma senza molto successo. Elisa e i suoi amici pensano che possa essere Christian il colpevole, dopo quello che è successo l’ultima volta tra discussioni e minacce, ma alla fine ecco che verrà a galla che c’è Lucrezia dietro quello che è successo alla figlia di Elisa. La bella rossa vuole mettere le mani sul gioiello che ha visto a casa del Barone e lo chiede alla sua eterna rivale in cambio della vita della figlia e della sua tata. Toccherà a Christian intervenire per aiutare Elisa ma a quale costo? La verità sul misterioso brunetto sta per venire a galla e la prima parte di questa importante puntata svelerà molto nel pomeriggio di oggi, 31 luglio.

LEGGI ANCHE:

INES DELL'ANIMA MIA/ Anticipazioni, diretta: Pedro salva Ines da rapimento e la baciaAnticipazioni Chicago P.D. 7, 6 agosto/ Episodi 11 e 12: caccia allo spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA