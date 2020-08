Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni 1 agosto: Elisa e Fabrizio si sposano? (Replica)

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 1 AGOSTO

Elisa di Rivombrosa riprende da dove l’avevamo lasciata sabato scorso ovvero con il salvataggio di Fabrizio da parte di Elisa. La giovane dama di compagnia di sua madre nonché sua amata, è riuscita a fiondarsi al suo capezzale avvisata dall’amica “strega” finendo così con l’occuparsi di lui fino a che non è riuscito a superare la fase critica e tornare alla vita. La sua ancora di salvezza è ancora stata la sua Elisa che gli ha spiegato il perché non ha sposato Angelo confessando i suoi sentimenti. Per loro arriva quindi la prima notte insieme, una notte di passione che difficilmente dimenticheranno tanto che, nella puntata di oggi, sentiremo ancora parlare dei loro sentimenti e della voglia che hanno di sposarsi andando contro tutto e tutti.

FABRIZIO DIMENTICA IL RE E I SUOI TRADITORI?

Dall’altro lato nessuno dimentica la parte “action” di Elisa di Rivombrosa e nemmeno il fatto che proprio il braccio destro del re sia il suo primo traditore, lo stesso che ha attentato alla vita di Fabrizio. Presto i suoi uomini sapranno che il conte è ancora vivo e potrebbero tornare alla carica per finire il loro lavoro sporco, ma cosa succederà a quel punto? Nonostante la passione esplosa con Elisa, sembra proprio che Fabrizio Ristori non dimenticherà la sua missione e cercherà in tutti i modi di contattare di nuovo il re per mostrargli la lista dei traditori facendo il nome di Ranieri in primis. Ma come farà ad avvicinarlo questa volta e a quale prezzo?



