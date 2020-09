Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni ultima puntata 5 settembre: chi morirà?

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA OGGI, 5 SETTEMBRE

Elisa di Rivombrosa è pronta a tornare in onda con l’ultima puntata. La passeggiata lungo il viale dei ricordi della mitica prima stagione della fiction sta per terminare e proprio oggi, con una singola puntata, assisteremo al gran finale. In coppia con i personaggi di DayDreamer, il conte Ristori e la sua Elisa proveranno ad afferrare il lieto fine che più volte è sfuggito loro tra inciuci a corte, vecchie regole e bastion contrari, ma ci riusciranno davvero o uno dei protagonisti alla fine morirà in malo modo per tutto quello che abbiamo visto in queste settimane? I fan rimangono con il fiato sospeso, soprattutto la nuova generazione che ha avuto modo di conoscere e innamorarsi dei personaggi di Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini proprio in questi mesi estivi. L’orario di messa in onda della fiction, però, non sarà lo stesso perché alle 14.10 andranno in onda i due episodi di DayDreamer e solo dopo, intorno alle 16.20, avremo modo di vedere il finale di Elisa di Rivombrosa.

FABRIZIO RISTORI MORIRA’ NEL FINALE DI ELISA DI RIVOMBROSA?

Cosa succederà nell’ultima puntata della prima stagione della fiction? Giunti a Rivombrosa, Angelo e Fabrizio vengono catturati dagli uomini che da tempo remano contro il re. Per fortuna, Elisa riesce a fuggire e a recuperare la preziosa lista dal nascondiglio segreto e adesso ha nuovamente il coltello dalla parte del manico, riuscirà da sola a risolvere tutto? Angelo, che sembra condurre una doppia partita, viene liberato da Ranieri e proverà ad uccidere proprio Elisa per mettere le mani sulla lista proprio mentre il conte Ristori, rimasto nelle mani dei suoi rivali, affronta il patibolo. Davvero la loro storia d’amore si concluderà con la sua morte? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio su Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA