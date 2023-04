Elisa D’Ospina e Stefano Macchi aspettano figlio/ Lei “Mio ex marito forse padrino”

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi stanno per diventare genitori: tra un mese nascerà il loro primo figlio Niccolò Luciano. Un «piccolo grande miracolo» per la modella curvy e l’attore e doppiatore, che hanno parlato della gravidanza a Storie italiane. La scelta del nome è stata semplice ed è avvenuta di comune accordo: «Abbiamo scelto Luciano come secondo nome per un omaggio a mio padre», ha detto l’ex fidanzato di Anna Pettinelli nello studio di Eleonora Daniele. «L’altro giorno ho avuto proprio un crollo. Solo a rivedere i filmati che abbiamo fatto puntualmente crolliamo, piangiamo», ha aggiunto a proposito delle grandi emozioni che sta vivendo in questi mesi.

Anche Elisa D’Ospina ha parlato delle sue emozioni: «I famosi ormoni da gravidanza li sto avendo qua, adesso che ci state inondando di affetto, con anche queste immagini che raccolte tutte insieme effettivamente adesso ci stanno facendo un grande effetto». La loro vita è praticamente cambiata nel giro di un anno: si sono conosciuti, fidanzati e poi è rimasta incinta. «Questo bambino era come se ci chiamasse da tantissimo tempo, perché noi abbiamo iniziato a conoscerci parlando moltissimo. Questo bambino era un po’ sempre presente. C’era questo bambino nell’aria, non si sa, si parlava sempre». Il fidanzato Stefano Macchi lo ha confermato: «Era come se fosse già intorno».

LA LETTERA DI STEFANO MACCHI AL FIGLIO…

Proprio Stefano Macchi ha fatto una sorpresa a Elisa D’Ospina a Storie italiane. La conduttrice Eleonora Daniele ha, infatti, mandato in onda la lettera che l’attore e doppiatore ha scritto per il figlio Niccolò Luciano. «Ascolta Niccolò, ci sono donne bellissime e, credimi, ne ho viste da levarti il fiato. Altre intelligenti e interessanti. Altre simpatiche che ti fanno brillare di spontaneità. Altre che, con poche parole, ti fanno sentire desiderato e compreso. Altre che hanno tutte queste qualità. E poi c’è la tua mamma, Elisa, un universo infinito pieno di stelle che si confonde col mio e mi fa sentire a casa». A dir poco dolce e romantica la lettera scritta da Stefano Macchi per il figlio in arrivo, infatti parla della mamma Elisa D’Ospina come di «una magia che ricompone tutti i pezzi di me stesso andato in frantumi come cristallo nel passato. Un’assenza insopportabile, l’anima che fa sentire intera la mia». Nel frattempo la modella è scoppiata a piangere. «Non saprei come parlare della tua mamma, perché nella sua bellezza il mio cuore si calma, si riempie di felice serenità, equilibrio, passione e desiderio. Ogni volta che la penso e che incrocio il suo sguardo, o che, semplicemente, vivo».

LA RICHIESTA DI ELISA D’OSPINA ALL’EX MARITO…

Anche Stefano Macchi non è riuscito a trattenere le lacrime a Storie italiane. «Lui è così, Stefano è tra le persone più sensibili che io abbia mai incontrato. Quello che avete letto così è un millesimo di quello che è. Non perde occasioni di starmi vicino, non perde occasione di tornare a casa anche quando ha dei turni molto serrati, però magari ha un quarto d’ora e riesce anche solo a passare a casa per vedere come stiamo», ha raccontato Elisa D’Ospina. Eleonora Daniele allora ha chiesto loro come si sono conosciuti. «Ci siamo conosciuti in un villaggio più di un anno fa, in vacanza. Io parlavo con lei, eravamo tutti e due impegnati ancora, lei col suo ex marito, io con la mia ex compagna. Ho sentito qualche cosa quando abbiamo scambiato due parole, poi da lì non ci siamo più sentiti. Io ero già in crisi e non sapevo che lei avesse comunque problemi di coppia». Stefano Macchi era impegnato infatti con Anna Pettinelli. La crisi con Andrea Alessandrini Gentili per Elisa D’Ospina è cominciata dopo l’incontro con Stefano Macchi. «Mese dopo mese è subentrato in me un po di barcollo, così ne ho parlato serenamente con il mio ex marito e Andrea rimane una delle persone più importanti della mia vita. Ci sentiamo, ci vediamo, andiamo a cena insieme. L’amore vero si trasforma, non finisce, 22 anni di vita insieme non si scordano e non si dimenticano, anzi si vuole rivivere tante altre cose insieme». Ora ha voltato pagina, ma Andrea Alessandrini Gentili è rimasto nella sua vita, seppur in forma diversa. «Abbiamo chiesto comunque ad Andrea se ha voglia di essere il padrino di questo bambino. Adesso ci pensa su».











